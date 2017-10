Rodas critica que Almuiña gaste 42.300 euros en un estudio de las necesidades sanitarias

El consello local del BNG de Moaña considera dilatador el anuncio de la Consellería de Sanidade de gastar 42.300 euros en un estudio para valorar la necesidades sanitarias de la comarca y se pregunta cómo es posible que el conselleiro Vázquez Al muiña no conozca a día de hoy las necesidades de O Morrazo. Recuerda el responsable local del BNG, Daniel Rodas, que el PP gobierna Galicia desde el año 2009 y que este conselleiro, que no es ajeno a sanidad, ya que lo fue en 2001, fue director gerente del hospital del Meixoeiro y en 2003 fue director provincial del Sergas, en Pontevedra. Añade que además lleva desde octubre de 2015 como máximo responsable de Sanidad: "Si ten este curriculum, necesita un estudo para coñecer as necesidades do concello de Moaña en particular e da comarca do Morrazo en xeral?". Rodas considera que esto es señal de que no está a la altura del cargo y que la actual estrategia diseñada por el PP consiste en trasladar a la opinión pública que es un hombre dialogante "pero o diálogo só é posible si hai receptividade ás demanda sanitarias e este señor contrata o estudo para dilatar as actuacións sobre os problemas".

Insiste que en Moaña no se necesitan ni promesas ni estudios de una empresa amiga. El responsable local del BNG considera que Al muiña debería de saber que la Casa do Mar es una instalación del ISM, en dominio público y que en su día no fue posible negociar una cesión para ubicar allí odontología y fisioterapia y que tuvo que ser el Concello el que gastara 156.000 euros para poner a disposición un local según los criterios del Sergas. También dice que debería de saber que es una instalación deficiente en personal con un coste de 31.200 euros al año para los moañeses mientras no se acometa el nuevo centro de salud. Respecto a este centro, dice que el BNG cumplirá con sus compromisos para poner a disposición los terrenos de Sixalde. También dice que Almuiña debería de saber otras necesidades de personal, de atención primaria o ambulancia de urgencia. Por eso insta al conselleiro a que ahorre el dinero del estudio y escuche a los usuarios, profesionales y colectivos de la sanidad y que comprometa la partida en 2018 para el nuvo centro de salud.