El helicóptero Pesca I rescata a un padre y su hijo tras quedar atrapados en el acantilado de A Costa da Vela

El helicóptero de Salvamento Pesca I rescató ayer, alrededor de las 19.00 horas, a un padre y a su hijo que habían quedado atrapados en los acantilados de A Costa de A Vela. También llevó a un miembro de Protección Civil Cangas que se había quedado en una zona de difícil acceso para intentar el rescate. Ernesto Aguado, de 66 años, natural de A Cañiza, y su hijo Iván habían salido a las 10.00 horas de su piso de Aldán a pescar con caña en una zona entre A Costa de A Vela y Punta Couso, concretamente en As Osas. Aprovecharon la marea baja para adentrarse en el escabroso terreno de esta zona de la costa canguesa y obtener las preciadas robalizas. Cuando subió la marea, los pescadores ascendieron por los acantilados y trataron de buscar el camino que les había llevado hasta allí.

La maleza abundante y el hecho de que perdieran la referencia del citado camino les hizo caminar, sin demasiada orientación en dirección a Cíes, hasta llegar a un punto de la escarpada costa del que no podían moverse, ni para subir ni para bajar. A las 15.30 horas el Servicio del 112 dio la alerta a Policía Local y a Protección Civil. Ernesto e Iván dieron como punta de referencia para su rescate la vista de las Ons y una piedras blancas. Protección Civil y Policía Local se dirigieron directamente a Puna Couso, ante la referencia de los pescadores, saltaron incluso la famosa verja que pone prohibido el paso y pidieron a los vecinos que la abrieran para que pudieran entrar los vehículos. Pero no estaban por esa zona. La Policía Local logró hacerse con el teléfono móviles de los pescadores y aún así tardaron más de una hora en localizarlos. Policía Local y Protección Civil se dividieron en parejas y comenzaron a peinar la zona. Cuando lo hicieron, intentaron acercarse a ellos, pero lo abrupto del monte lo impedía.

El que más cerca estuvo fue un miembro de Protección Civil, Luis Coya, que decidió peinar la zona más próxima a la costa. Mientras caminaba desbrozaba la alta maleza que aparecía a su paso. Luis Coya estuvo a 50 metros de los pescadores. Una vez localizados, sobre las 17.00 horas, y estableciendo comunicación telefónica, los pescadores pidieron agua y se temía una deshidratación.

Pero mientras en la Costa de A Vela se luchaba en la trinchera, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos ( ACE) tuvo que luchar en los despachos. Protección Civil y Policía Local había intentado sin éxito movilizar al helicóptero de salvamento, ya que consideraban que era la única manera de rescatar a los pescadores. Salvamento respondía que si no había heridos no podía salir. El regidor local descolgó el teléfono y se puso en contacto con el Director Xeral de Emergencias, Luis Menor. Le convenció de la necesidad de movilizar al helicóptero, de que la niebla podría entrar y que a las 19.45 horas se hacía de noche, que no se podía esperar más. Luis Menor atendió a los requerimientos del alcalde con eficiencia. A la media hora ya estaba sobrevolando la costa el Pesca I para proceder al rescate de Ernesto e Iván Aguado.