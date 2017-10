Hallan tirado en el monte Xaxán de Moaña un cerdo muerto de gran tamaño

Trabajadores forestales de la Comunidad de Montes de Moaña encontraron en la jornada del lunes un cerdo muerto de gran tamaño junto a una pista forestal en el monte Xaxán, en un vertido ilegal que ha condenado el Concello. El animal apareció en medio de la maleza junto a una pista en una zona que limita con el municipio de Marín. Desde la Comunidad de Montes se informó al Concello para poder realizar la retirada del animal y hoy será una empresa homologada en estas labores la que se lleve el cerdo para su incineración. El edil de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, recuerda que está totalmente prohibido este tipo de vertidos de animales. Reconoce que sólo si es un animal doméstico de pequeño tamaño, como un perro, un gato o una gallina, se puede enterrar en un terreno propio, aunque en el caso de los perros se debe de realizar con autorización del veterinario y con ciertos condicionantes como utilizar cal y enterrarlo lejos de acuíferos.

Barreiro asegura que en el caso de un mamífero de mayor tamaño hay que contar siempre con un gestor autorizado para la retirada del cuerpo. Es el caso del caballo que hace dos años apareció muerto también en el monte o el de este mismo cerdo cuyo propietario debió de solicitar la retirada por una de estas empresas. El cambio que se produjo en estos dos últimos años, tal y como confirma el concejal, es que antes había un departamento específico de la Xunta que se encargaba de coordinar la retirada cobrando una cantidad fija más otra dependiendo del peso del animal. En estos momentos deben de ser los concellos los que contraten directamente a la empresa gestora encargada de la retirada de animales muertos. Odilo Barreiro no lo critica por el precio, ya que asegura qu el coste no es muy grande. En el caso de este cerdo son 0,28 euros por kilo del peso del animal muerto. pero considera que la Xunta no está ejerciendo como debería en este caso.

Además de recordar que stá totalmente prohibido verter animles muertos en espacios públicos y en los montes, el concejal de Medio Ambiente de Moaña denuncia, en el caso de este cerdo, "a desvergoña da persoa que deixou o animal no monte, que na súa incultura considera o monte como un estercoleiro, xerando ademáis un posible foco e infección e de afección a outras especies". Como curiosidad, Barreiro asegura que en otras zonas del Estado en donde hay buitres, existen organismos o empresas que recogen los animales muertos y los llevan a zonas póximas en donde hay estas aves para que sean devorados por ellas "reciclando o que é un desperdicio e colaborando co mantemento desta especie".