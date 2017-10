El gobierno aún no comunicó a la concesionaria del agua el acuerdo de rescindir su contrato

La primera reunión del gobierno tripartito tras el verano sirvió para poner las bases para confeccionar los presupuestos de 2018, pero también para establecer las obras que se van a realizar con el remanente de tesorería. Pero más allá de estos asuntos de rutina, sobresalió el conflicto del agua. Por una razón o por otra, lo cierto es que el Concello de Cangas todavía no comunicó a la Unión Temporal de Empresas, Gestión Cangas (actual concesionaria del ciclo integral del agua) el acuerdo plenario por el que se decidió el mes pasado rescindir el contrato que une a las partes. De esto se habló en una larga reunión a la que acudieron los portavoces de los grupos de gobierno y que duró un par de horas. Entre las razones que se alega para no comunicar el acuerdo plenario a la citada UTE aparece la lentitud de la burocracia municipal, algo con lo que no parece estar demasiado de acuerdo la oposición y ve otras razones distintas.

Por lo que se refiere a las obras que se realizarán con los fondos de los remanentes de tesorería aparecen obras en el pabellón y cementerio de Coiro. También anunció la concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez (BNG) el inicio de los trabajos de asfaltado en los caminos de las parroquias.

El PP, sorprendido

Por otra parte, el concejal responsable de asuntos económicos del Partido Popular, Pío Millán, manifestó ayer que el edil de Facenda, Mariano Abalo, "está conseguido que se nos esgote a capacidade de sorpresa. Agora traslada que non vai baixar os impostos que ten buratos que tapar, e o primeiro que cita é o pago a Promalar". Pío Millán recuerda que el Concello de Cangas., en la primavera de 2016 solicitó un préstamo a Bankinter por un importe de 980.431,61 euros, que ya estaba contabilizado en el citado ejercicio. El PP retoma la polémica, e inidica que existían informes jurídicos que mientras no se aprobara el Plan Xeral de Cangas no sería obligatorio ejecutar dicha sentencia. "A realidade é que os buracos xa os están creando coa súa xestión , con Aqualia virán máis sentenzas xudiciais que nos condenen a pagos. A realidade é que a veciñanza de Cangas pagou polo IBI do ano pasado 600.000 euros máis que nos anos anteriores, e este ano 2017 os ingresos serán aínda maiores polos pagos dos atrasos dos años 2013, 2014 e 2015. Pero a este goberno non lle interesa baixar os impostos xa que agora con estas recadacións tanalta se permite aumentar o gasto corrente, con privatizacións encubertas".