El PP exige responsabilidades políticas por el "error" en la gestión del taller de empleo

El grupo municipal del PP de Cangas exige "responsabilidades políticas" al gobierno local debido a su gestión para obtener un nuevo taller de empleo. Inicialmente se habían anunciado dos talleres, aunque finalmente fue solo uno puesto. "Esta vez o alcalde atreverse a insultar al delegado da Xunta [Ignacio López-Chaves], por non conceder dous programas de emprego cando a verdade foi que solicitaron o mesmo programa dúas veces. Menuda xestión!", reprocha el concejal Pío Millán. Desde las filas del PP exigen explicaciones "por este erro" del gobierno local y sostienen que alguien debe explicar qué ocurrió en este asunto.

Millán recuerda que desde el inicio del actual mandato municipal el PP criticó en varias ocasiones la renuncia del gobierno local a aceptar varias subvenciones y asegura que la gestión municipal en esta materia "é o exemplo do que non se debe facer". "Unha vez máis se mete a pata por parte do goberno en materia de axudas", sentencia Pío Millán.