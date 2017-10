Nuevos talentos del diseño que pisan fuerte

Varios momentos del desfile de la Bueu Fashion Show, ayer en el barrio de Banda do Río. La calle se cortó al tráfico y se colocó una alfombra de 30 metros // G.Núñez

La calle central del barrio de Banda do Río se cubrió ayer con una alfombra de 30 metros de largo para recuperar una iniciativa que hacía más de una década que no se celebraba: un desfile de moda para dinamizar al pequeño comercio local y dar una oportunidad de mostrar el trabajo de jóvenes creadores que vienen pisando fuerte. Sus diseños lucieron ayer de manera diferente gracias a alfombra la Bueu Fashion Show, un desfile que nace con vocación de quedarse y de celebrarse en distintos puntos del municipio. Su alfombra, para diferenciarse de la del cine no era roja, sino rosa.

Finalmente la meteorología fue benévola y no aguó la fiesta que se venía preparando en las últimas semanas con la complicidad y colaboración de los locales de Banda do Río. La iniciativa fue de la joven diseñadora local Sara Rosales, que ha creado su propia marca, Saroka Rosales, y de la agencia de modelos viguesa M&H Fashion Show & Models. Los y las modelos lucieron diseños de Maribel Peláez, Míriam Blanco, Alba Barcia y de la propia Saroka Rosales. También había un hueco para la joyería de autor e inspirada en la tradición gallega gracias a Nena Faesga. La Bueu Fashion Show también fue una oportunidad para dar visibilidad al pequeño comercio de la comarca y a distintos segmentos de la moda. Estaban Nene's, Bolboreta, Pili Cabaleiro, Cruz y Punto, Pick Banda e incluso la barbería Barber Shop Old School.