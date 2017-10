Consenso para facilitar el voto a los marineros de altura

"Dirixirse os distintos grupos políticos do Parlamento do Estado solicitando que se efectúen as modificacións lexislativas necesarias para permitir que os mariñeiros de altura poidan votar desde as súas embarcacións e dirixirse os distintos Concellos do Estado con maior vinculación co mar para que tomen un acordo similar o do Concello de Cangas". Es el texto de la moción presentada por el PP cangués, a través de su portavoz José Enrique Sotelo -quien argumenta que los barcos disponen de tecnología suficiente- y que fue aprobada el viernes por el pleno de la corporación. La propuesta de los populares recibió el respaldo unánime, a pesar de que en el debate varios portavoces se reprocharon mutuamente de que esa cuestión no esté ya resuelta al poner trabas en otras instancias políticas.

Por contra, no prosperó otra moción del PP instando a acondicionar la senda de los molinos de Aldán y a "estudiar as posibilidades" de que el Concello gestione el uso del conocido como "Bosque Encantado" o "Frondoal" a través de su cesión, alquiler o compra, dado su atractivo natural, histórico y paisajístico y el interés de vecinos y turistas por su uso y disfrute. Los grupos que forman el gobierno (ACE, BNG y ASpUN) votaron en contra tras explicar que el Concello ya realizó en las últimas semanas la limpieza solicitada y que, con respecto a la gestión, existen dificultades para determinar la titularidad del terreno, por lo que no dará pasos hasta que esta cuestión se resuelva.