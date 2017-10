Cangas augura un proceso "largo y complejo" para que la flota de bajura salga de los TAC's

Una sensación que se mueve entre cierto y comedido optimismo y la convicción de que lo que queda por delante es un camino "largo e complexo". La mesa de trabajo creada en el seno de la Federación Galega de Confrarías para conseguir que la flota artesanal de bajura quede exenta de las cuotas y TAC's (topes máximo autorizados por la Unión Europea) ha echado andar y la comarca de O Morrazo está representada en la misma. Entre sus integrantes están los responsables de los cabildos de Bueu y Cangas, José Manuel Rosas, y Francisco Javier Costa, además del presidente de la Federación Provincial de Pontevedra, José Antonio Gómez. El patrón mayor cangués es precisamente el que más insistió durante los últimos años para crear este órgano de trabajo y a principios del verano logró que la federación gallega aceptase su petición.

La puesta en marcha de esta mesa se debe en gran medida a insistencia y empeño personal. "Saír das cuotas e TAC's é crucial para que a pesca artesanal poda seguir sobrevivindo e existindo no tempo", defiende Francisco Javier Costa.

Este órgano ha tenido ya su primera reunión y las primeras sensaciones son positivas, aunque Costa advierte de que el proceso para lograr que desde Bruselas se cambie el modelo de gestión será "largo e complicado". Ese camino tiene paradas previas, como lograr el apoyo de la Consellería do Mar y luego del Gobierno del Estado para poder defender una propuesta ante la UE. "Temos que traballar para que as capturas da flota artesanal non computen nese sistema, hai que buscar unha xestión alternativa", subraya el patrón mayor cangués.

A principios de año Francisco Javier Costa grabó un video de cuatro minutos de duración a bordo de su barco en el que explica cómo es el trabajo de la flota de bajura y en el que reclamaba un cambio en el modelo de topes de capturas. Esa grabación llegó hasta Bruselas y gracias a ese video distintas formaciones políticas se pusieron en contacto con la Cofradía de Cangas para interesarse por este problema y por posibles alternativas.

El patrón mayor cangués argumenta que los TAC's y cuotas tienen poco sentido para los barcos artesanales de bajura. "Nós vivimos de pescar lotes, pequenas cantidades. Non somos barcos dun segmento de flota que nun só lance poden coller ata 1.000 caixas de peixe", expone Francisco Javier Costa.

No es la única diferencia. La mayoría de los barcos trabajan con artes multiespecíficas. Esto es, aparejos con los que pueden capturar distintas especies de pescado. "O que non podemos facer é poñer un cartel no aparello no que poña prohibido mallar cabala, merluza, sargos...", ironiza a modo de ejemplo.

Los TAC's y cuotas son uno de los principales quebraderos de cabeza de la bajura, que pese a ejercer a una presión pesquera mucho menor que el arrastre, se ve metida en el mismo saco. "Cando se chegan aos topes dunha determinada especie obrígannos a botar o peixe ao mar. Segue a haber peixe, pero temos que tiralo. Iso merma os ingresos dos mariñeiros e das lonxas", denuncia Costa, que reivindica un sistema alternativo y "máis xusto" a la UE.

La primera impresión de la recién constituida mesa de trabajo es "positiva" y aboga por implicar al resto de federaciones autonómicas puesto que es un problema que afecta a toda la flota de bajura de España. "Sería interesante que houbese unha unión para ter máis forza ante ministerio en Madrid e logo poder ir a Bruxelas", concluye.