El tripartito rechaza reducir el IBI del 0,55 al 0,5 que pide el PP, pero acepta "estudialo"

El gobierno tripartito de Cangas está dispuesto a "estudiar a posibilidade" de reducir el tipo impositivo de la contribución urbana (IBI) y aplicar "medidas" en pro de las personas y colectivos más desfavorecidos, pero no a rebajarlo de forma generalizada de 0,55 actual al 0,50, como volvió a reclamarle ayer el PP en una moción con los mismos argumentos que otra que presentó el pasado mes de abril. El edil Pío Millán motivó la petición en que el Concello está superando con creces los ingresos previstos, pues entre el padrón y las liquidaciones ya cobradas por liquidaciones de años anteriores recaudará este año "máis de seis millóns de euros", el doble que en 2014 (cuando ingresó 2.990.000 euros), y las expectativas apuntan en la misma dirección. Para el concejal de Facenda, Mariano Abalo, los populares están haciendo "as contas do gran capitán" sin reparar en la subida de gastos para afrontar servicios o el pago de deudas pendientes con distintas concesionarias que hacen "inviable" reducir el IBI, al menos hasta contar con los informes técnicos que lo avalen.

El PP fija en un 40% la subida de ingresos por el IBI, un dato "incuestionable", dice Millán, porque así figura en la documentación oficial "e os números son os que son, non os invento eu". También recordó que fueron los populares, cuando gobernaron, los que redujeron el tipo del impuesto de bienes inmuebles se redujera al 0,55% de la base liquidable y que ahora hay motivos para afrontar otra rebaja. La concejala de Obras e Servizos, Mercedes Giráldez, propuso la enmienda de sustitución para "estudiar a posibilidade" de reducir el IBI y realizar un estudio económico "para saber se o podemos facer ou non", aunque los populares rechazaron entrar en votación porque supondría "desnaturalizar" sus demandas.

El PSOE optó por abstenerse, sin dejar pasar su portavoz, Alfredo Iglesias, la oportunidad de criticar la "mala xestión do catastrazo" realizada por el gobierno local, mientras que Cangas Decide se posicionó con el tripartito y calificó de "aventurada" la demanda del PP, que el edil José Luis Gestido enmarcó en una "campaña electoral" demasiado prematura. La aceptación de la enmienda de sustitución presentada por el gobierno hizo decaer la moción del Partido Popular.

Antes de ese punto se aprobó una moción conjunta del tripartito contra la Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais de Galicia, que ACE, BNG y ASpUN critican porque reduce los requisitos para la implantación de industrias en suelo gallego, con el consiguiente impacto medioambiental. "Permitirá vender Galiza a prezo de saldo", criticó la edil Ánxela Vizoso, frente a los argumentos de Dolores Hermelo, del PP, de que "axilizará os trámites empresariais" y generará empleo.

En la sesión plenaria de ayer también se aprobó inicialmente, con la abstención de los grupos de oposición, la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por instalaciones de la plaza de abastos, corrigiendo aspectos que figuran en el texto, aunque no en la práctica.