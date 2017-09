Punta Balea acoge dos jornadas de observación de aves organizadas por "Anduriña"

La celebración del Día Mundial das Aves vuelve a poner el foco en Punta Balea, donde el Grupo de Anelamento Anduriña organiza este fin de semana unas jornadas de observación abiertas al público interesado entre la antigua ballenera y la playa de Areamilla. Hoy, entre las nueve y media de la mañana y la una y media de la tarde, los promotores estarán provistos de telescopios para facilitar, desde varios puntos, la observación de diversas aves acuáticas (en la laguna de Massó), marinas (en las playas y en el mar) y terrestres (en la costa). Y mañana, niños y mayores podrán seguir las explicaciones teóricas y prácticas sobre las migraciones y el estudio de las aves mediante su anillamiento.

El Día das Aves es un evento organizado por SEO/BirdLife a escala mundial para dar a conocer "o apaixoante mundo das aves e os seus problemas de conservación", según explica Antonio Fernández Cordeiro, del grupo Anduriña, que desde hace 14 años se encarga de las actividades divulgativas en Punta Balea. "A elección deste lugar non é fortuíta, senón que se trata do mellor lugar da península do Morrazo. e dos mellores da provincia, para a observación das aves, tanto polo número de especies (unhas 140 ao longo do ano) como polo achegamento que permiten", abunda. Las primeras horas de la mañana son las más adecuadas para la observación.

Desde Anduriña también recuerdan que este grupo y la Comunidade de Montes de Darbo solicitaron hace dos años al Concello la creación de un Espazo Natural de Interese Local (ENIL) entre As Barreiras y A Congorza, pero no han tenido novedades sobre el asunto.