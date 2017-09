El "procés" en Moaña

El referéndum independentista que el gobierno de la Generalitat pretende llevar a cabo mañana en Cataluña tuvo ayer su eco en Moaña. Militantes de Galiza Nova instalaron una urna en el entorno de los institutos para apoyar el derecho a decidir de los catalanes y criticar el despliegue policial. Varios grupos de alumnos se acercaron a depositar su voto.

Varias decenas de estudiantes de los institutos de As Barxas y A Paralaia participaron ayer en una votación simbólica de apoyo al referéndum independentista catalán. El acto fue organizado por Galiza Nova, cuyos miembros instalaron una urna a la salida de As Barxas, por donde circulan también los alumnos del otro centro.

"Trátase dun acto en defensa do dereito de autodeterminación, pero sobre todo tamén en contra do estado de excepción que se vive en Cataluña, onde se está a reprimir una loita pacífica e exemplar por parte do pobo catalán", argumentó el responsable comarcal de esta organización juvenil y concejal de Moaña, Pablo Ríos.

Junto a la mesa y la urna los miembros de Galiza Nova desplegaron dos pancartas con los siguientes lemas: "Mocidade galega polo dereito a decidir" y "Votar non é delito".

Varios grupos de jóvenes se acercaron a meter en la urna dos papeletas que hacían referencia a un hipotético referéndum similar en Galicia y que criticaban la presencia policial en Cataluña con un Piolín vestido de Guardia Civil.

Además, los activistas repartieron las papeletas, a modo de octavillas, a la salida de los alumnos.

La acción simbólica se celebró sin incidentes, aunque tres varones acudieron a la zona y recomendaban a los jóvenes que no cogiesen las papeletas, mostrando su rechazo al proceso soberanista catalán.