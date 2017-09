La Policía de Cangas impuso 903 multas en julio y agosto, de las que 525 fueron en accesos de playas

Volvió a ser un verano duro para la Policía Local en las playas de Cangas. Un total de 903 expedientes de infracción se abrieron en los meses de julio y agosto, por mal aparcamiento en la zona rural del municipio, de las que 525 se registraron en los accesos a playas. Pero con todo, el número de sanciones impuestas bajó respecto al año 2016, donde se habían remitido al Organismo de Recaudación de la Administración Local (ORAL) 1.177, superando todos los récords. En el primer mes de vacaciones del pasado año los agentes multaron a 696 automovilistas, de los que 515 se produjeron en la zona de playas. En 2015, las sanciones impuestas en zonas de playa fueron 315. En agosto de 2016, las multas bajaron un poco, pero aún así la Policía Local impuso 481.

Las playas de Nerga y Viñó fueron las que más mantuvieron ocupadas a la Policía Local, seguidas en menor medida de Vilanova, Liméns, Areabrava, Menduiña y Francón. Las sanciones impuestas oscilaron entre los 80 y los 200 euros y las infracciones más repetidas fueron por ocupación de una carril de la circulación o por entorpecimiento de la vía.

Pero si este año hubo algo que destacó por encima del número de multas total, fue la gran cantidad de vehículos de extranjeros multados, que antes, según señala el propio jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, era algo residual. Los agentes abrieron 27 expedientes a automovilistas extranjeros: portugueses, franceses, holandeses, ingleses e italianos. Siete de estas denuncias fueron en la zona rural. El problema que surge ahora con estas sanciones es que son de difícil cobro. La Policía Local cobra a los extranjeros las sanciones en el mismo momento, para eso dispone de una máquina"tpv", para que los sancionados puedan pagar en tarjeta si no disponen de dinero en efectivo. Los policías locales no pueden esperar a que aparezca el infractor extranjero, por lo que la sanción impuesta, salvo muy raras excepciones se podrán cobrar. Hay que destacar también que en este listado de vehículos sancionados no aparecen caravanas o autocaravanas. Hay que destacar solo un par de multas a vehículos de estas características en Rodeira.

Pero si alguna noticia buena deja este sorprendente número de multas a extranjeros (para los propios policías de Cangas que llevan trabajando mucho tiempo en la época estival lo es), es que se supone que el municipio recibió muchas más visitas que otros años durante los meses de julio y agosto. Desde luego en el registro de multas del verano jamás había aparecido tanta cantidad, fue anecdótico siempre hasta ese año. El hecho de que Cangas fuese punto de embarque para las islas Cíes pudo influir también en el aumento de extranjeros, aunque Cangas siempre tuvo esta consideración. Claro que este año saltaron también las alarmas de los viajes a Cíes.