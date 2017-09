Pazos critica a López Chaves por anunciar dos talleres de empleo y confirmar solo uno

La Xunta de Galicia anunció en verano, a través de su delegado en el área de Vigo, Ignacio López Chaves, la financiación de los dos talleres de empleo solicitados por el Concello de Cangas en las especialidades de atención sociosanitaria a personas en el domicilio e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Uno para mayores de 30 años, de nueve meses de duración, y otro para menores de esa edad, durante seis meses. Sin embargo, a la hora de oficializar los trámites, el ejecutivo autonómico solo confirmó el segundo, critica el alcalde, Xosé Manuel Pazos, que ahora acusa a López Chaves de "vender fume e faltar á palabra", con lo consiguientes perjuicios para el Concello y los interesados.

El nuevo obradoiro de emprego comienza hoy en la Granxa da Rúa y desde el Concello se afronta con sensación agridulce porque no cubre todas las expectativas creadas por López Chaves. "Non é a primeira vez que di unha cousa e logo é outra", lamenta el regidor cangués., que alude al anuncio que realizó en su día a favor de la cesión al Concello de terrenos de la Autoridad Portuaria en O Salgueirón y que finalmente no se concretó. "Ou a Xunta pasa por riba do que di este señor ou el é un falabarato", argumenta Pazos, que remite a la nota difundida entonces por la Xunta para ilustrarlo.

Inicio del curso

Al margen de la polémica, el taller de empleo confirmado a Cangas por la Xunta comenzará hoy en Granxa da Rúa, después de que en los últimos días se hayan concretado las listas de alumnos y personal directivo y docente, según anuncia la concejala de Emprego e Desenvolvemento Local. La duración del curso, seis meses frente a los nueve de otros talleres aprobados para municipios próximos, han provocado un cierto éxodo de técnicos hacia otros lugares, lo que ha dificultado el proceso de selección, según reconoce la edil Ánxela Vizoso. Durante la mañana de hoy se resolverán los últimos trámites administrativos y se formalizará la firma de los contratos, y a última hora tendrá lugar la presentación en las instalaciones municipales de Granxa da Rúa, según las previsiones del departamento.