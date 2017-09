Galiza Nova realiza una votación simbólica frente As Barxas en apoyo al "procés"

A menos de 48 horas para la celebración del referéndum de autodeterminación en Cataluña, el movimiento soberanista de O Morrazo mueve ficha para mostrar su apoyo al "procés" por la independencia catalana. Hoy mismo Galiza Nova organiza un acto de votación simbólica en Moaña. Será de "apoio e solidariedade co cobo catalán", según explica el responsable comarcal de la organización juvenil, Pablo Ríos. La votación comenzará a las 14.15 horas delante del instituto As Barxas. Galiza Nova describe el acto simbólico también como medida de "protesta e defensa das liberdades democráticas fronte a actitude ditatorial do Estado español". No está previsto que se repita este mismo acto en Cangas.

Por su parte, los ediles del gobierno cangués Tomás Hermelo (ASpUN) y Andrés García (ACE) tienen previsto acudir el domingo a Cataluña, también como muestra de apoyo al "procés". El gobierno cangués manifestó su contrariedad con el Gobierno de Rajoy tras las primeras detenciones que se produjeron en Cataluña .