The Cubical y King Company, dos animales de directo

Los ingleses The Cubical y los finlandeses King Company son los próximos protagonistas de la programación musical en la sala canguesa Salasón. La banda de Liverpool actuará esta noche a partir de las 21.30 horas para presentar "Blood moon" y los nórdicos estarán el sábado, teloneados por Aquelarre.

La programación de la sala canguesa Salasón trae esta semana al municipio a dos grupos de estilos distintos, pero con un denominador en común: son auténticos animales de directo. Toda una garantía de diversión para los aficionados a la música. Los primeros en subirse al escenario cangués serán los ingleses The Cubical, que ya han visitado anteriormente Cangas, y que estarán hoy jueves presentando su nuevo disco. El sábado le tocará el turno a los finlandeses King Company, que cierran en O Morrazo su primera gira por España.

The Cubical visitaron por primera vez España en 2010, dentro del cartel del Azkena Rock, y un año después ya mostraron como se las gastan en directo en Cangas. La banda procede de Liverpool y destaca la presencia y la voz de su cantante, Dan Wilson. La base de su sonido está en el blues, pero siempre con una vuelta de tuerca para intentar crear y ofrecer algo nuevo. La banda tiene cuatro discos de estudio y un álbum en directo grabado en Oslo. En esta gira acuden presentando el más reciente de sus trabajos de estudio, titulado"Blood moon", un compendio de lo que algunos llaman "apocoplyptic voodoo blues".

El concierto de hoy en Cangas está programado para las 21.30 horas y las entradas están a la venta al precio de 10 y 12 euros.

El sábado será el turno para el hard rock melódico de King Company, una banda que llega desde Finlandia y en cuyo estilo se filtran también las influencias del rock nórdico. El grupo está integrado por antiguos miembros de Children of Bodom, Lordi, Northern Kings, Thunderstone, Warmen, Kotipelto... y presentan el disco "One more for the road", editado en el pasado 2016. Es su segundo disco después de "Requiescat in pace", del año 2014. No estarán solos en el escenario ya que actuarán como teloneros los gallegos Aquelarre. El concierto será a las 22.30 horas y las entradas están a la venta al precio de 12 euros en anticipada y 15 en taquilla.