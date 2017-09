Portos cita al Concello para presentar su plan para la segunda fase de Pescadoira

La incógnita sobre la alternativa para la segunda fase de la regeneración de Pescadoira está a punto de resolverse. El presidente del ente público Portos de Galicia ha convocado al alcalde buenense a una reunión en Santiago, que será el próximo jueves a las 10.30 horas. El asunto que se pondrá encima de la mesa es la solución propuesta por los técnicos para consolidar la estabalización de Pescadoira y dela playa del centro de Bueu. Las posibilidades se limitan básicamente a dos: una nueva empalizada de madera o bien un dique semisumergido como el que está bajo el antiguo muelle de Attilio.

Éste es el segundo encuentro que mantendrán las dos partes sobre este asunto en lo que va de año. La primera cita fue en primavera y en aquel entonces los técnicos apuntaron que querían realizar nuevos estudios en la zona para afinar su propuesta. La necesidad de esta segunda fase se plantea una vez que la actual empalizada de madera ha superado ya su periodo de vida útil y se encuentra muy deteriorada por la acción del mar.

La reunión, no obstante, no se centrará solo en este asunto. Félix Juncal aprovechará para poner encima de la mesa del presidente de Portos, José Juan Durán, otros asuntos de interés municipal. Uno de ellos es el Plan Especial e Usos del Puerto, que no acaba de convencer al Concello y que, entre otras cosas, quiere saber cuáles son los planes autonómicos sobre el espacio que ocupa el antiguo aserradero. Una de las principales reivindicaciones que planteará Juncal es "unha maior implicación" del ente autonómico en la mejora ambiental de los espacios portuarios. "De forma reiterada mostramos a nosa disposición a asumir esa xestión, pero non se nos autoriza. Por iso a nosa posición agora vai cambiar porque é o Concello quen asume actuacións de reparación e mantemento. Non nos parece axeitado o abandono de Portos e por iso imos plantexar que sexan eles quenes o asuman directamente", avanza Juncal.

El ejecutivo local también volverá a reiterar su petición para mejorar la accesibilidad a las instalaciones de la nave de deportes náuticos de Petís, que ocupa el club de remo. El Concello solicita la construcción de una rampa o bien la instalación de un pantalán para facilitar la bajada e izado de las embarcaciones.