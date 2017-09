Pazos atribuye a "delirios" del PP que se nieguen documentos a la oposición

"Son delirios do PP", responde el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, a las críticas del primer partido de la oposición sobre una supuesta "ocultación de documentos" que les permitan fiscalizar al gobierno. El regidor asegura que esas acusaciones, y particularmente las realizadas por el edil Pío Millán en relación al listado de reparos de Intervención, "non responden á verdade", pues los distintos departamentos del Concello "teñen orden de entregarlle aos grupos políticos toda a información que precisen para o seu traballo e que non sexa confidencial".

Pazos considera que el portavoz del PP para asuntos económicos "minte ou cae en contradición grave" al asegurar que tuvieron que recurrir a una trabajadora municipal para conseguir documentos que el alcalde le niega. "De ser verdade, estaría acusando a unha funcionaria municipal de deslealdade", pero no es así porque "as acusacións non son certas e non están entregando ningún papeleo por detrás; a instrucción é que se lles facilite a documentación requerida", insiste el regidor municipal.