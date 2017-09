El PP exige la lista de reparos de Intervención y denuncia que el tripartito les niega información

El grupo municipal del PP de Cangas ha vuelto a quejarse de que el gobierno tripartito "síguenos discriminando de forma reiterada" a la hora de facilitarle en tiempo y forma toda la documentación que precisan para ejercer su papel fiscalizador desde la oposición. El último ejemplo, dicen, es la ocultación del listado y contenido de los reparos de Intervención municipal realizados en el segundo trimestre de este año, que se trató en el último pleno como "dación de conta" del alcalde, sin aportar el documento que debe justificarlo. En vista de ese proceder, los populares han presentado un escrito por Registro (firmado por los ocho concejales del grupo), reclamando la "entrega, de forma inmediata, de toda a documentación incluida na dación en conta dos reparos de Intervención do segundo trimestre de 2017".

Desde el Partido Popular lamentan que llueva sobre mojado en este asunto y el gobierno tripartito no corrija su comportamiento. El edil Pío Millán, portavoz para asuntos económicos, relata que el alcalde introdujo en el orden del día del pleno celebrado el pasado día 11 dar cuenta del referido listado de reparos del interventor municipal, aunque en el momento de celebrarse la sesión "non contabamos coa documentación" relativa a ese punto "nin doutros tres puntos máis", insiste Millán, y explica que sobre estos últimos lograron informarse por su cuenta con la ayuda de una trabajadora municipal, aunque no tuvieron el mismo éxito con la lista de reparos.

"Parécenos nos incrible que teñamos que estar molestando aos traballadores municipais para obter documentación que debería estar nas nosas mans no momento da convocatoria do pleno e non 12 días despois", señalan desde el PP, y lamentan que "o alcalde xa colleu como costume ocultar información ou facer entrega da mesma no último momento, no mellor dos casos, alegando que se a temos antes podemos crear alarma social". Advierten de que contra ese "exemplo de transparencia", piensan seguir ejerciendo su labor opositora y de fiscalización del gobierno.