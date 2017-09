Moaña reparte 2.200 litros de compost en un solo año del plan de residuos orgánicos

La puesta en marcha del Plan Revitaliza -para reducir la basura orgánica que se envía a Sogama y darle una nueva utilidad convirtiéndola en compost que se utilice como fertilizante- va viento en popa en Moaña. Y es que ayer se produjo una nueva criba y reparto de bolsas de compost entre los vecinos adheridos al plan. En total, en un solo año, el centro de compostaje del barrio de O Rosal ha conseguido producir y repartir 2.200 litros de fertilizante natural. Contando con los 250 litros extraídos en la criba de ayer.

Los maestros composteros que se encargan de controlar estos centros en O Morrazo explican que todo este compost se obtuvo porque desde septiembre de 2016 los vecinos han aportado un total de 6.000 kilos de materia orgánica procedente de sus domicilios, junto con unos 15 metros cúbicos de restos vegetales triturados que proceden de la planta medioambiental de la Mancomunidade do Morrazo o de los restos de jardines y podas del Concello.

Estos 6.000 kilos de residuos orgánicos han tenido una segunda vida y evitaron incrementar todavía más la alta factura que las administraciones locales deben hacer frente por el tratamiento de los residuos de los contenedores verdes en Sogama.

Las maestras composteras, Yolanda Pastoriza y Eva Hervés, explicaron durante el reparto de la mañana de ayer que el compost cribado es de gran calidad, "cun bo contido de nutrintes, hixienizado e listo para ser aplicado en hortas e xardinaría".

Sin embargo, el reparto de fertilizante no fue tan concurrido como en otras ocasiones. "Sobre todo porque a maioría dos que aportan non teñen hortas. Levan pequenas bolsas para as macetas das súas casas. Ademais, non estamos en época de cultivos", señalan. De todas formas, el compost que no se repartió pasa al Concello, que lo utilizará en sus trabajos de mantenimiento de jardines y otros espacios públicos.

Desde el Concello explican que en el entorno del centro de compostaje de O Rosal están participando al menos 115 vecinos. Aunque en los primeros momentos se retiraba y cribaba material cada 80 días, ahora se estabilizaron las aportaciones recibidas y permiten la retirada y reparto de compostaje cada 120 días de media.

Con un año en marcha, ya se ha llenado, tratado, cribado y repartido el compost de los depósitos del parque 25 de Xullo, de O Rosal, en varias ocasiones.

Distinta es la situación del último de los centros de compostaje habilitados en Moaña: El del paseo de Seara, cerca de la céntrica calle Concepción Arenal.

Se instaló en mayo del presente ejercicio. Al principio ocasionó quejas de un grupo de vecinos, temerosos de que generasen olores. Finalmente se consiguieron poner en funcionamiento en el pasado mes de julio.

Las maestras composteras explican que uno de los depósitos está ya lleno y el otro se encuentra al 60%. De momento, los vecinos de Concepción Arenal han aportado 800 kilos de materia orgánica, que no fueron a parar a los contenedores verdes. Antes de final de año se espera poder cribar y repartir por primera vez el fertilizante natural extraído de este segundo centro.

Escuela de Berducedo

Por otro lado, en este año tanto el Concello como el personal del Programa Revitaliza, que puso en marcha la Deputación, participaron en las actividades programadas por los docentes de la Escola Infantil de Berducedo. Asesoraron al centro en la utilización de sus composteros y en la preparación de la huerta del centro. Además de compostar todos los residuos orgánicos de esta escuela, el compost resultante es reutilizado en la propia huerta habilitada en el jardín.