Una torre de vigilancia que no existe

En la inspección llevada a cabo por la ADEAC se aprecian cosas curiosas. Así, por ejemplo, en la playa de Areabrava figura como incumplimiento la torre de vigilancia, que según la inspección resulta inestable, por lo que habría que sustituirla. La respuesta de la concejala de Turismo del Concello de Cangas fue que no existe torre de vigilancia en Areabrava, "por lo que no entendemos a que se refiere". Por lo que se refiere al incumplimiento detectado en la playa de Melide, en lo que hace referencia a la presencia de animales domésticos que transitan por la arena, la concejala de Turismo responde que los socorristas situados en la playa aprecien a los propietarios de los perros que están en la playa que los retiren y que en el caso de que no obedezcan, se informa a la Policía Local para que se acerque al arenal y sancione a los dueños. Si los animales están solo se llama a la protectora de animales para que pase a recogerlos.

En cuanto a que se utiliza la palabra minusválidos en la cartelería de los baños de Areabrava, que la ADEAC considera inapropiada, que debe cambiarse por P.M.y obliga a cambiarla, la respuesta de Tania Castro fue que se realizará nueva cartelería para sustituir a la existente de cara a la temporada 2018. Respecto a la falta de microondas en los puestos de socorro en las playas, la concejala de Turismo manifiesta que todos los puestos de salvamento cuentan con microondas y que no se puede instalar agua corriente en Melide porque se trata de una zona medioambientalmente protegida y situada dentro de la Red Natura 2.000, por lo que es inviable hacer una acometida.