La página web de ADEAC no incluye a Rodeira en el listado de banderas azules retiradas

Continúa la polémica en torno a la retirada de la bandera azul a la playa de Rodeira y la inspección realizada por el organismo encargado de concederlas (ADEAC) el día 7 de agosto. La concejala de Turismo del Concello de Cangas muestra un documento de la ADEAC del 28 de agosto con el listado de las banderas azules que fueron retiradas, donde no aparece Cangas, el documento se puede constatar en la página web de la ADEAC. Añade que fue a finales de agosto, pirncipios de septiembre cuando se recibió el informe de la inspección donde establecía las obligaciones y las recomendaciones a seguir. Fue el 1 de septiembre cuando las alegaciones fueron enviadas a la ADEAC y el 7 de septiembre llegó al Concello de Cangas la solicitud de no izado del la bandera en Rodeira, solo por el motivo de la red de voleibol. Y del 11 al 14 de septiembre, la concejala de Turismo contactó con ADEAC para explicarles que la red no está contemplada en la guía para obtener bandera azul y que, además, era una mejora comprometida para el año que viene por lo que la colocación de la red de separación de la zona de salvamento se revisaría para el año que viene.

El Partido Popular, por su parte, mostraba ayer que la comunicación del resultado de las inspecciones entró en el Concello de Cangas el 22 de agosto y que se remitió a los departamenteos de Turismo, Medio Ambiente y Servicios.

ADEAC consideraba como incumplimientos la falta de un sistema de protección de la pista de voley, el sistema de izado de las bandeas, eliminar los grafitis, adquirir rollo de papel adecuado para cubrir la camila y afianzar la sombrilla del puesto de vigilancia, así como dotoar al servicio de salamento y socorrismo con más medios. Tanía Casto respondió en las alegaciones que la temporada de baño estaba finalizando y que no existía partida presupuestaria para hacer frente a la petición por lo que se ealizaría en la próxima temporada. También añadía que se había solicitado las laspiezas necesariass par el mástil, que aún sin el sistema correcto funciona, que no hay constancia de grafitis en la playa, que se solicitó el rollo de papel para la camilla, que no existe sombrilla en el puesto de socorro, sino carpa azul y que latemporada de baño estaba finalizando no existía partida presupuestaria para hacer frene a la petición de más medios para slavamento y socorro.