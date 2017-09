Sin coordinación con los grandes puertos estatales

La diputada del BNG, Montse Prado, asegura que su formación se opone a este anteproyecto "non só polo que contempla, senón tamén polo que non inclúe". Y es que lamenta que no se contemple en el texto la coordinación con puertos de gestión estatal. "Xa non pedimos que inclúa a petición de transferencia deses portos a Galicia, pero polo menos que se coordinen os portos galegos cos máis grandes", concluye.

Rodas asegura que esto lleva a que por ejemplo buena parte del muelle de Marín esté sin utilizar, mientras el sector pesquero de bajura sufre instalaciones precarias en distintos puntos.

Moaña debatirá la moción pidiendo la retirada del anteproyecto en el pleno de este mismo jueves. En Cangas la intención es llevar a debate el asunto en la sesión de este viernes, si es posible incluirlo en el orden del día.