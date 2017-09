El BNG pide la retirada de la Lei de Portos que permite estructuras de 12 metros en el litoral

El BNG inició en O Morrazo su campaña contra el anteproyecto de Lei de Portos de Galicia, cuya tramitación parlamentaria acaba de poner en marcha la Xunta. La diputada Montse Prado y ediles de los municipios de la comarca anunciaron la presentación de una batería de alegaciones, después de haber presentado una enmienda a la totalidad. Además, los grupos del BNG pedirán en los respectivos plenos la retirada de este anteproyecto. Entienden que las medidas que plantea esta legislación perjudica, sobre todo, a los concellos de O Morrazo, con grandes tramos de los cascos urbanos dependientes de Portos de Galicia.

El responsable local de la formación nacionalista en Moaña, Daniel Rodas, aseguró que la Lei, con su redacción actual, tendría una repercusión "terrorífica, pois só garante os criterios economicistas, con propostas alonxadas da realidade como a aposta por portos deportivos, e sen ter en conta necesidades como a falta de espazo nos muelles de bateeiros", señala.

El edil de Moaña, Odilo Barreiro, hizo hincapié en que la actual redacción del anteproyecto supone una "intromisión inadmisible" en los planeamientos urbanísticos de los Concellos. Pues la ley establece que los planes de usos de las zonas de Portos se imponen siempre sobre el PXOM o las Normas Subsidiarias en vigor. Es más, implica la modificación de los PXOM que ya estén aprobados, como es el caso de Moaña, en donde la aprobación de este documento llevó más de 15 años de tramitación.

Además, Barreiro critica que las obras e instalaciones en zona portuaria podrían ejecutarse al margen del control municipal. "Entendo que non paguen as taxas municipais, pero non pode ser que se poida tramitar directamente a través da Consellería calquera estructura que se levante en zona de Portos sen necesidade dun control por parte dos servizos urbanísticos do Concello". Alerta de que la redacción de la Lei cita concretamente la posibilidad de levantar instalaciones hoteleras o líneas aéreas de alta tensión. Lamenta que mientras no se aprueben los planes de uso, la edificabilidad prevista es "excesiva" permitiendo una altura máxima de 12 metros, "o que equivale a catro alturas".

Desde Cangas, Mercedes Giráldez entiende que si se aprueba el anteproyecto los Concellos quedarían "ninguneados", con tramitaciones que no requieren informes vinculantes de las administraciones locales y que podrían incluir la ampliación de hasta un 30% de la superficie portuaria.

Pilar Blanco, de Marín, asegura que en su municipio esta normativa iría en detrimento de los intereses del sector pesquero tradicional del muelle de Aguete.

En el caso de Cangas, Portos de Galicia es titular de parte del litoral de la ría de Aldán, entre el muelle de esta parroquia y el de Vilariño, en O Hío. En Bueu Portos de Galicia cuenta con los muelles del casco urbano y de Beluso.

En el centro de Cangas cuenta con una gran superficie entre la nave de Frigoríficos del Morrazo y la Alameda Nova. Incluso corresponden a Portos de Galicia buena parte de las aceras del centro así como la Alameda Vella. En Marín el espacio más destacado es el mencionado puerto de Aguete y en Vilaboa están regulados por Portos los muelles de San Adrián y de Santa Cristina.

Montse Prado, por su parte, recordó que más allá de los problemas que podría causar esta normativa en O Morrazo, más del 60% de la población de las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra residen en municipios con terrenos de Portos.

Denuncia lo que entiende también como una desprotección ambiental, "pois o medio ambiente e a actividade extractiva pasa a un segundo plano, como recoñece o informe do Consello Económico e Social". Para Prado la redacción actual supone una oportunidad perdida para establecer un plan estratégico a nivel gallego que incluya a todos los puertos. "É unha norma claramente privatizadora e que secundariza a actividade pública en beneficio da privada", apunta alegando para ello que el plazo de las concesiones se ampliaría de los 30 años actuales a 50 años.

"Hai epígrafes específicos para os portos deportivos, pero non para os portos pesqueiros", lamenta.