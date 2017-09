La lluvia provoca la salida de vía de un coche en A Pandiña y acaba empotrado en un restaurante que estaba cerrado

Una conductora, vecina de Moaña, que ayer por la tarde circulaba en sentido de Cangas a Moaña por la PO-551, a la altura de la curva de A Pandiña, en Tirán, perdió el control de su vehículo, se salió de la vía, colisionó contra otro vehículo que estaba estacionado, afortunadamente sin ocupantes, y finalmente contra el muro de un restaurante que ayer estaba cerrado y sin clientes. El accidente, en el que la conductora del turismo, un Seat Ibiza, resultó ilesa, ocurrió a alrededor de las tres de la tarde y según el testimonio de la mujer, la lluvia pudo haber influido en la salida de vía ya que reconoció que no circulaba a velocidad. La Policía comprobó que no había manchas de aceite en la calzada. El siniestro resultó muy aparatoso, aunque afortunadmanete no se registraron daños personales ya que tanto el otro vehículo estacionado como en ese momento la terraza del restaurante estaban sin gente. El coche se salió de la vía en sentido descendente, por la margen izquierda de la conductora y atravesó el carril contrario hasta impactar contra la otra orilla.