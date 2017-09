Castro afirma que la bandera azul siguió en Rodeira porque se aceptaron sus alegaciones

La concejala de Turismo del Concello de Cangas, Tania Castro (ACE), responde a la petición de dimisión realizada por el Partido Popular, como consecuencia del demoledor informe de la inspección realizadas en las playas de Cangas el día 7 de agosto, que habla de multitud de incumplimientos y realiza otras tantas recomendaciones. La edil de Turismo mantiene que quien miente es el Partido Popular, no ella, y que para nada la bandera azul ondeó en la playa de Rodeira a pesar de la prohibición de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), porque el Concello de Cangas presentó alegaciones y fueron tenidas en cuenta. No obstante, a tenor de las explicaciones de la edil parece que existe confusión entre los incumplimientos y las recomendaciones, que en el informe de inspección quedan claros.

Tania Castro afirma que la solicitud de retirada de la bandera azul para la playa de Rodeira fue emitida el día 7 de septiembre, no el 7 de agosto, mediante un correo electrónico dirigido a turismo@cangas.gal. Según la edil de Turismo, el citado organismo daba como única razón que el campo de voleibol no tiene red de separación del arenal. Añade que en el periodo de alegaciones, explicó al ADEAC que la red del campo no está recogida en ninguna forma de guía para obtener la bandera azul, por lo que no puede ser motivo para bajar la bandera, además de manifestar que la playa de Rodeira nunca contó con la citada red "e dado que xa estabamos no último día da campaña, para o ano levariamos a cabo dita mellora. Así foi como quedamos coa ADEAC e así é como traballo, con acordos e diálogo, non aceptando imposicións".

La red sí aparecía en el informe como un incumplimiento, pero había más: arreglar los sistemas de izado de los mástiles de la bandera azul y del estado del mar, eliminar grafitis (la edil contestó que ya no había), afianzar la sombrilla del puesto de vigilancia porque los días de viento vuela y dotar al servicio de socorrismo de una rampa, agua caliente, aletas, tubos, gafas y material de rescate polivalente acuático para cada socorrista, además de un silbato para cada uno y adquirir rollo de papel adecuado para cubrir la camilla y realizar las curas de manera más higiénica. De estas cuestiones no habla la edil, insiste en que son recomendaciones.

"Paréceme moi mediocre e incompetente ter que inventar noticias onde non as hai, de Graña, esperábao porque é a súa seña de identidade, pero de Sotelo non, pensei que era máis riguroso. Non me vai fala de ética a min que hipotecou aos veciños por 25 anos simplemente para que a empresa privada lle adiantara 800.000 euros, que ninguén sabe onde gastou, iso si que é non ter ética. Alágame que pida a miña dimisión porque iso é sinónimo de que as súa malas prácticas e a miña responsabilidade no trato cercado e o diálogo con asociacións, como a de bandeiras azuis non casan, sabe que eu nunca afirmaría nin apoiaría hipotecas para Cangas nin 30.000 euros en horas extras como fixeron eles cos socorristas da tempada 2014".