"As do ano que vén non perigan en absoluto"

"As bandeiras azuis do ano que vén non perigan en absoluto". Así de contundente se muestra la concejala Tania Castro, que habla incluso de pedir ocho en vez de siete Banderas Azules, que serán concedidas con total seguridad, pero iso temos que estudalo con detenemento e ver que os esforzos que hai que facer para ter unha bandeira máis das que temos compense turística e económicamente a Cangas. Tania Castro recuerda que en 2014 el equipo de salvamento y socorrismo patrulló todo un verano con lanchas de salvamento sin homologar, "poñendo en perigo as vidas das persoas accidentadas e aos patróns e socorristas que se subían a elas".

Sostiene Tania Castro que todas las demás anotaciones sobre las otras seis playas son simples recomendaciones que agradece y que intentarán recoger par el próximo año. Recuerda que este año se invirtieron más de 35.000 euros en las playas, independientemente de los salarios de socorristas y personal y de limpieza, en nuevas rampas dos nuevos aseos y en material sanitario de los socorristas cuentan ya con los nuevos equipos de ayuda en la flotación "floppys" para realizar rescates.