Fervenza oficia la primera boda entre mujeres en Moaña

"Es un gran amigo y quisimos que fuera Fervenza quien nos casara", asegura Begoña Moure, que ayer contrajo matrimonio con su pareja Vanessa Chapela en una ceremonia que ofició el portavoz del PP de Moaña y que supone la primera boda entre dos mujeres en la localidad.

Atrás quedan los años anteriores a 2005 cuando la ley impedía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquella ley de Zapatero que legalizó el matrimonio entre homosexuales supuso un cisma en el PP, contrario a este tipo de uniones. Hubo recursos ante el Constitucional por parte de diputados populares y manifestaciones en la calle a favor de la familia tradicional, pero todo se fue normalizando. y admitiendo una realidad cada vez más natural. A los pocos meses se produjo en Ourense la primera boda "gay" de un concejal del PP, a las que siguieron otras de más cargos públicos.

Doce años después no hay rastro de confrontación, al menos así quedó patente en Moaña en donde ayer el portavoz del PP, José Fervenza, casó a dos mujeres en lo que podría ser la primera boda lesbiana del municipio.

Se trata de la pareja formada por Begoña Moure, natural de Lugo; y Vanessa Chapela, vecina de Moaña, que decidieron que Fervenza fuera el encargado de oficiar la boda por amistad: "Es un gran amigo", asegura Begoña Moure, funcionaria en la Xunta que ya desde hace un tiempo ha conseguido el traslado para Pontevedra. El matrimonio vive en Moaña en donde ambas mujeres han conseguido no sólo el respeto de los vecinos sino el cariño. Begoña y Vanessa se conocieron a través de la foto de perfil de la primera de ellas en facebook. Es la de su perro. A Vanessa, que también es apasionada por los animales, le llamó la atención y empezaron a conversar a través de la red social. Veinte meses después estaban casándose en el campo de golf Ría de Vigo, en Domaio, en una ceremonia familiar. Como asegura Begoña, en la familia encontraron los grandes apoyos: "Todo ha sido estupendo y nos gustaría que nuesta boda sirviera para que la gente se conciencie, que no se siga echando para atrás y que por miedo no dé este paso".

Fervenza asegura que se encontró a dos mujeres llenas de respeto y amor entre ellas y que eso le emociona. En la ceremonia, al aire libre, les habló del matrimonio, de los obstáculos que se iban a encontrar en esta nueva vida y que el cariño, la confianza, la capacidad para perdonar las faltas y el amor eran los ingredientes para conseguir la felicidad. Recordó también el poema de Machado musicado por Serrat.