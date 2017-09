Un día sin coches más simbólico que participativo

El "Día internacional sin coches" se quedó ayer en el enunciado en las carreteras de la comarca, que registraron una intensidad de tráfico similar al de cualquier viernes de estas fechas a pesar del llamamiento institucional a aparcar los vehículos a motor y desplazarse a pie o en bicicleta por el área urbana. En Cangas, apenas un centenar de personas, muchas ellas de Aspamsim, participaron a media tarde en la caminata desde la estación marítima hasta el consistorio, cerrado al tráfico durante una hora y media, y escucharon el manifiesto institucional a favor de hábitos más sostenibles.

"Esta andaina simboliza a aposta deste concello pola mobilidade sostible, pola accesibilidade universal, por maior calidade de vida, para incentivar o uso da bici ou os desprazamentos camiñando e pola seguridade viaria", pregonó la alcaldesa en funciones, Mercedes Giráldez, al iniciar la lectura del manifiesto en la Praza do Concello, secundada por los ediles de Mobilidade, Lourdes Rial; Urbanismo, Mariano Abalo, y Desenvolvemento Local, Ánxela Vizoso. La Policía Local y Protección Civil ya habían cortado el tráfico en el centro urbano, y así permaneció durante una hora y media -de cinco a seis u media de la tarde- con éxito desigual, pues no faltaron los conductores que hicieron caso omiso a las señales indicativas para bordearlas y seguir su trayecto hasta toparse con los agentes de la autoridad. "Ide traballar e deixádevos de pamplinas", espetó uno de los espontáneos desde la ventanilla, tras verse obligado a retroceder frente la estación de autobuses.

La Praza do Concello fue el eje de las actividades, que abanderaron los miembros de la asociación Aspamsim y de personas con discapacidad, pero que tuvo una pobre o nula presencia de otros colectivos, a pesar de que el gobierno dijo contar "coa colaboración de asociacións veciñais, clubes deportivos como o club ciclista, asociacións de nais e pais, centros de ensino e asociacións de persoas con mobilidade reducida como Adisca ou Aspamsim". Algunos participantes apuntaron a la falta de previsión para organizar los actos, ya que solo fueron avisados en la víspera, y demandaron que en próximas ediciones el Concello tome nota a la hora de implicar, con tiempo suficiente, a los actores sociales, para garantizar su éxito.

Aún así, los presentes confeccionaron un gran paso de peatones atravesando el tramo de carretera frente a la casa consistorial con mensajes reivindicativos de mayor peatonalización y animando a aparcar los coches y tomar las calles con medios de desplazamiento alternativos: "+ camiñar e - contaminar o medio ambiente" o "saltar, pedalear, respetar, respirar, pasear... tomemos as rúas!". También dibujaron rayuelas sobre el asfalto para dejar constancia de que los espacios públicos pueden tener usos más lúdicos y sostenibles.

Más allá de las actividades, el "día sin coches", enmarcado en la Semana Europea de la Movilidad, tiene como principal objetivo convertirse en "un exercicio de reflexión individual e colectiva sobre o uso dos coches, sobre a necesidade de mudar os nosos hábitos de transporte actuais, nos que o uso do vehículo privado é o rei, por outros máis saudables e beneficiosos, tanto para o planeta como para nós". Los beneficios de reducir el uso del coche son múltiples, abundaron los representantes institucionales de Cangas, y no solo para proteger el medio ambiente y frenar el cambio climático, "pero o día sen coches non pode limitarse a unha mera data, pois é tarefa de todos camiñar cara unha sociedade máis sostible en materia de mobilidade, poñer da nosa parte para que poidamos celebralo durante todos os días no año".

Para avanzar en ese cometido, el gobierno cangués reclama un "proxecto global e coherente, que evite actuacións illadas e improvisadas" y fije objetivos amplios y a medio y largo plazo. Incide en su trabajo para "mellorar os espazos públicos, eliminación de barreiras arquitectónicas, sinalización e redución dos límites de velocidade, implementación de desprazamentos sostibles para centros de ensino ou a peonalización de rúas e prazas". Mucho trabajo por hacer para que los peatones, y no los coches, sean los dueños de la calle.