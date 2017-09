Concello y colectivos crean un comité para revitalizar el Entroido de Bueu

Bueu creará un Comité do Entroido para intentar relanzar esta celebración con la colaboración de las comparsas y colectivos sociales. Esta semana se celebró una reunión de toma de contacto a instancias de la Concellería de Turismo e Promoción Económica y su responsable, Silvia Carballo, se mostraba satisfecha con el resultado. "Os participants apuntaron ideas moi interesantes a ter en conta de cara á organización do Entroido do ano que vén", destaca.

Entre esas iniciativas está recuperar algunas figuras clásicas del carnaval de Bueu, como los "mascalleiros", que antiguamente llenaban las calles y las aldeas de Bueu, o la recuperación de los antiguos bailes y premios de disfraces.

El objetivo "primordial" de este nuevo comité es revitalizar el Entroido entre la población buenense. En la primera toma de contacto estuvieron representantes de todas las comparsas de la localidad, de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del colegio de Montemogos y el ilustrador suizo Marc Taeger, afincado desde hace años en Bueu. El artista, que ya ganó en una ocasión el concurso de carteles del Entroido, está colaborando en la confección del Paxaro do Mal Agoiro, uno de los iconos del carnaval de Bueu.

El comité acordó reunirse periódicamente cada dos meses para avanzar en la programación del Entroido. La intención del Concello de Bueu s programar una semana entera con actividades para público de todas las edades.