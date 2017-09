Las cofradías exigen que sea el sector quien fije los requisitos para renovar el "permex" de recursos específicos

Rechazo frontal y absoluto. Las cofradías de la provincia de Pontevedra acuden a la reunión convocada el lunes en la Consellería do Mar para tratar la polémica orden que regula la extracción de los recursos específicos con la intención clara de que la Xunta dé marcha atrás en el punto más polémico del texto. Es el artículo 32, que establece que cada embarcación debe ir un mínimo de días al año a cada una de las pesquerías para las que dispone "permex" (permiso de explotación) o se arriesga a perder alguna de esas modalidades de explotación. Un auténtico "sinsentido" para los profesionales, que argumentan que esta medida fomenta la sobreexplotación de los recursos y es un impedimento a la necesaria rotación para reducir la presión pesquera. Por ello exigen que sea cada cofradía, a través de sus respectivos planes de explotación, quien decida los requisitos que se debe exigir a los armadores para mantener los "permex" y cupos a bordo.

La última reunión entre cofradías y la secretaria xeral de la Consellería de Mar concluyó sin acuerdo y la presión de los pósitos ha obligado a la conselleira a convocar un encuentro con el sector el lunes a las 9.30 horas en Santiago. A esa cita acudirán responsables de la Federación Galega e Confrarías y de las tres autonómicas, entre los que estarán el presidente de la federación de Pontevedra, José Antonio Gómez; el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas; y el gerente de la cofradía de Cangas, David Fernández. Los tres coinciden en que debe ser el plan de explotación de cada pósito el que, de acuerdo con la Xunta, decida las condiciones de trabajo de cada sector incluido dentro de la categoría de recursos específicos. En este segmento entran actividades como la extracción de percebe, navaja, erizo, algas, peneira... Pese a las diferencias detectadas en la anterior reunión José Antonio Gómez se muestra optimista de cara al lunes. "Esto es algo que afecta a todas las cofradías y existe mucha preocupación", sostiene.

Una embarcación puede tener "permex" para acudir a varias especies y luego decidir cuál trabaja en función de la época del año, el estado del recurso o del propio mercado. El artículo 32 de la nueva orden fija que si no se realizaron un mínimo del 15%, 8% o 5% de los días de actividad extractiva, en función de si el barco dispone de una, dos o tres modalidades de recursos específicos, el armador se enfrenta a la posible no renovación del permiso de explotación o a perder alguno de los cupos que tiene asignados el barco. "Es ilógico, no se puede obligar a un barco a ir a una cosa o la otra. Si por ejemplo ahora defiendo bien mi empresa trabajando el pulpo, por qué voy a tener que cambiar 15 o 20 días de arte para ir a otra especie para cumplir con los días mínimo de explotación y no perder el 'permex'", argumentan desde Cangas, una opinión que también comparten desde Bueu.

La Federación de Pontevedra defiende que debe ser el sector el que decida que actividad pesquera desarrollar en función de lo que le resulte más rentable o beneficioso en cada momento. "O propio sector se diversifica en función do estado de cada recurso, dos prezos de venda...", defiende José Antonio Gómez. Lo contrario, según la federación, abocaría a una sobreexplotación de determinados productos o la caída de los precios en la lonja. "Non se entende por que un profesional ten que ir de forma obrigada a un oficio cando se defende mellor a outro", sostiene.

Las condiciones para la explotación un determinado recurso específico pueden cambiar sustancialmente de un año a otro y puede haber diferencias entre una zona y otra. "Influyen muchos factores, como si un año hay o no hay recurso, el mal tiempo, el comportamiento del mercado...", enumeran desde Cangas.

El trabajo para la extracción de cada de uno de estos recursos específicos está regulado en cada cofradía por un plan de explotación, en el que están representados todos los armadores con "permex" y en el que se deciden las normas y pautas básicos de trabajo: días de trabajo, cupos, vigilancia... y se reparten costes. Los patrones mayores reclaman que sea en el seno de estos planes de explotación donde el sector de cada pósito arbitre lascondiciones para la renovación de los permisos de trabajo cada año. "Son quienes mejor conocen el desarrollo de su actividad y quienes pueden regularlo mejor a través de sus asistencias técnicas", defienden desde la Federación de Confrarías de Pontevedra.