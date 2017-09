Bueu "entra en el siglo XXI" con la aprobación de un PXOM que marca un "antes y un después"

La alfombra roja extendida en la entrada del salón de plenos del Concello de Bueu delataba que ayer era un día especial. No había ninguna boda ni bautizo civil, pero por fin se alumbraba después de un largo parto de 17 años el nuevo Plan Xeral Municipal de Ordenación Muncipal (PXOM). "Un día histórico", decía la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato. "Un soño feito realidade", añadía a su vez el alcalde, Félix Juncal. Ambos fueron los encargados de formalizar con su firma la aprobación definitiva del Plan Xeral, al que solo hay que introducir unos cambios mínimos de redacción y publicar en el Diario Oficial de Galicia (DOG) para que entre en vigor. Un trámite que no debe demorarse más allá de unas semanas. "Bueu entra no século XXI en materia de urbanismo e o seu futuro está escrito neste PXOM, que marca un antes e un despois", afirmó la conselleira.

Concello y Xunta quisieron escenificar con el acto de ayer el buen entendimiento demostrado durante estos años con la tramitación del PXOM. "Unha colaboración amable e leal", tal como definieron. El documento entra en vigor con "vocación de futuro" y con un horizonte temporal de 19 años por delante. Durante ese tiempo el planeamiento contempla la construcción de más de 3.000 nuevas viviendas. "Delas, 1.066 erán en solo urbanizable, 542 en solo urbano delimitado e 435 en solos non consolidados. A elas hai que engadir as dos núcleos rurais, que serán 1.141", enumeró durante su discurso la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. La responsable autonómico también se refirió a la protección del borde litoral; la creación de zons verdes supramunicipales en Udra y O Xistro; el corredor ecológico del río Bispo, desde el centro urbano hasta Ermelo; la integración puerto-ciudad; o la reserva de suelo para la ampliación del polígono industrial de Castiñeiras. Una de las dotaciones más importantes que se incluye en el plan es la construcción de un nuevo acceso desde la carretera PO-551: se trata de un viaducto que cruzará el valle del Bispo y que comunicará la carretera general a la altura de Trasouto con el parque empresarial.

El nuevo planeamiento significará la jubilación, por fin, de las normas subsidiarias del año 1986. A pesar de la demora y del larguísimo camino recorrido desde 2001 -cuando se presentó el primer avance del PXOM- la conselleira de Medio Ambiente resaltó el carácter "pioneiro" de Bueu en materia urbanística y recordó que ya en el año 1926 aprobó un plan general redactado por Rafael Picó.

En el salón de plenos ayer había representantes de todos los grupos políticos de la corporación [salvo el PSOE, que excusó su ausencia por motivos de última hora], y junto a la conselleira llegaron el delegado autonómico en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, y la directora xeral de Urbanismo e Ordenación Territorial, Encarnación Rivas. A ella se refirió expresamente en su discurso Félix Juncal. El regidor agradeció el trabajo de todos los políticos, técnicos y funcionarios a lo largo de estos años y puso en especial valor la gestión e intermediación de la directora xeral. "Sen ela hoxe non estaríamos aquí", afirmó con convencimiento Félix Juncal. El mandatario defiende que el Plan Xeral "ten que consolidar o modelo no que vimos traballando, de respecto ao medio ambiente, aos nosos recursos naturais e patrimonio. O resultado cumpre con esas expectativas".

Con la aprobación definitiva el PXOM ahora mismo son 95 los concellos de Galicia con un nuevo planeamiento en vigor. "Cando chegamos ao goberno no ano 2009 eran 33", puso como ejemplo la conselleira, Beatriz Mato.

En el mismo salón de plenos en el que ayer se extendía la alfombra roja y se firmaba la aprobación definitiva del PXOM estuvo expuesto durante años el avance presentado en 2001. Muy poco tiene que ver aquel documento con el actual. Las sucesivas reformas en la Lei do Solo de Galicia, el Plan de Ordenación do Litoral (POL) y el estallido de la burbuja inmobiliaria tienen buena parte de la culpa. En el año 2010 hubo incluso que volver a licitar el contrato de redacción del plan y adaptar el trabajo hecho. "No periodo de exposición pública houbo máis de 800 alegacións, o que indica que foi un proceso participativo e transparente. Por iso felicito á cidanía de Bueu, a partir de aquí toca medrar", concluyó la conselleira de Medio Ambiente.