ACE respalda el derecho a decidir en Cataluña y critica la represión

Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) muestra su "firme e máximo apoio a Catalunya e ó dereito a decidir, dignamente, o futuro dos pobos" y condena "enerxicamente as detencións, ameazas e sancións a axentes da política catalá por un Estado que utiliza a represión como defensa dos de sempre".

"Vimos presenciando nestas últimas xornadas actos de verdadeiro esperpento político, unha constante guerra contra Catalunya por parte do Estado que non se entende como unha loita xurídica senón como unha cuestión política e reaccionaria", advierten desde ACE, que denuncia "ameazas, detencións, multas e sancións, humillacións cara un país que queren tratar como suxeito menor de idade para que non exerza a democracia plena nas urnas" y rechaza las fórmulas aplicadas por un gobierno estatal y sus afines "que semellan estar máis cómodos noutra época anterior a 1975, onde non existía debate político, nin discrepancias, nin nacións nin partidos". "Observamos un avance do autoritarismo fronte á ,liberdade dos pobos", lamentan.