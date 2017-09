El teatro regresa a Bueu con el otoño

La Concellería de Cultura de Bueu recupera la programación de los "Sábados de Teatro" una vez que ya ha concluido la intensa programación cultural del verano. El telón se volverá a levantar esta semana en el Centro Social do Mar con "O esperpéntico caso do obreiro sen futuro", a cargo de la compañía Lautana Teatro. La función será a las 21.00 horas y la entrada tendrá un coste de 3 euros.

La obra es una comedia de "trama subversiva" en la que un obrero se encuentra inmerso en un juego es la protagonista y un funcionario del "Gran Estado" es la conciencia del poder establecido. Es una crítica social que propone una reflexión sobre la seguridad y su influencia en las emociones del ser humano. El texto es de Juan Mariñas y Luis Vivanco y entre el elenco de protagonistas están Paco Alvarellos, Isabel de Toro y el propio Juan Mariñas.

El programa "Sábados de Teatro" ofrece una vez al mes una representación teatral en Bueu con una compañía profesional y hasta la fecha han pasado por el Centro Social do Mar Fulano, Mengano e Citano con "O que hai que ver", Contraproducións con "As do peixe" y "Expresión Produccións con "Que é o que precisas". La iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra y un presupuesto de 6.000 euros.