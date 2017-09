Las gaitas sonaron en O Hío en homenaje a Anxo Gago "Lito"

La parroquia de O Hío en Cangas quiso estar ayer con su gran maestro de gaitas Anxo Gago Vaqueiro "Lito" en el homenaje que organizó el grupo que ahora dirige "Os do serán" con la presencia de otros siete grupos que han estado vinculados en su vida como gaiteiro. El homenaje se celebró a última hora de ayer bajo una carpa en el Campo do Arnado en el barrio de Vilanova en la parroquia de O Hío. "Lito" no dudó en coger la gaita con los "Gaiteiros do Mar", con el otro grupo que dirige ahora "Eche o que hai", con el que siguen llevando la música por los furanchos; y con los anfitriones de "Os do Serán".

También estaban invitados a participar las Pandereteiras do Arco, Ernesto Campos e Amigos, Tebras, la Banda de Gaitas Manxadoira, que él fundó en Bueu y ex-alumnos de la banda del Colegio de O Hío, a los que enseñó la gaita por la que "Lito" siempre ha sentido pasión y una devoción que le han hecho inseparables.