Pazos apoya este "ataque de transparencia"

Los alcaldes de O Morrazo anuncian que sí acudirán a la reunión convocada por la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, para el próximo martes en San Caetano. A los regidores de Cangas y Moaña se une ahora el de Vilaboa, José Luis Poceiro (PSOE), que comunicó a sus compañeros su intención de acudir. El alcalde cangués, Xosé Manuel Pazos (ACE), dice que la fecha que ellos ofrecían del jueves 21 era indicativa, que lo importante es encontrar una solución. "Non queremos entrar en polémica por protagonismos políticos. Parécenos ben esa data e o ataque de transparencia que lle deu agora a Xunta."

Por su parte, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG), mantiene que la Xunta pretende tapar la falta de respeto institucional del Ministerio, al no haber informado oficilamente a los concellos del cambio del proyecto y hacerlo a través de los medios de comunicación. "Tamén demostra que se non chegamos a manifestar a nosa oposición ao proxecto, non terían feito a modificación, polo tanto, estáse a falar con total improvisación nunha obra cun investimento moi importante".