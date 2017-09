El pleno de Bueu decide estimar el recurso de Aqualia para evitar un posible revés judicial

La corporación de Bueu acordó ayer estimar el recurso de reposición presentado por Aqualia contra una sanción municipal por el mal funcionamiento de la depuradora. Lo hizo con los votos a favor del BNG, la abstención de PP y PSdeG-PSOE y el voto en contra de ACB-SON, y justificando la decisión en que de este modo se evitaría un más que posible revés judicial, habida cuenta de los últimos antecedentes.

Según explicó el gobierno local, la legislación le permite a la empresa concesionaria del servicio de agua y depuración de Bueu tener hasta dos fallos de carácter grave antes de poder sancionarla. En este sentido, Félix Juncal recordó que con un anterior expediente sancionador por un vertido en la playa de Loureiro el Juzgado dio la razón a Aqualia ya que los análisis posteriores de las aguas le dieron la calificación de excelente. Julio Villanueva, de ACB-SON, criticó la medida y manifestó que era darle "manga ancha" a la empresa, y que suponía no controlar el servicio. Manuel Pires, del PP, preguntó por qué no se había pensado antes de sancionar y desde la bancada del gobierno se le contestó que en ese momento no se tenían los resultados judiciales de los anteriores expedientes.

La sesión sirvió para dar cuenta de la renuncia de Carlos Eirea como edil y de la solicitud de subvención para la construcción de la piscina, que generó debate. ACB-SON preguntó por qué si ya había un acuerdo plenario para instar a la Xunta a financiar la infraestructura, se recurría ahora a la Diputación, a lo que Juncal contestó diciendo que el concello no se podía quedar parado ante la falta de respuesta del gobierno autonómico. Por su parte, desde el Partido Popular se preguntó por el estudio de viabilidad encargado a una empresa. El mismo, según manifestó Juncal, ya está presentado y se mostrará en una próxima comisión.