"Non sabía que Xunta e Fomento traballaran de xeito clandestino"

"Non sabía eu que a Xunta e Fomento traballaban de xeito clandestino", manifestó ayer el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) en relación a las declaraciones de la Consellería de Infraestructuras en las que aseguraba que lleva desde el mes de mayo coordinando con Fomento la ampliación del puente y la del corredor de O Morrazo. Entiende que lo normal sería que si la Xunta plantea cambios los primeros en saberlo sean los alcaldes de O Morrazo. "A nós non se nos comentou nada e tivemos varias reunións coa conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, para falar da ampliacion do Corredor. A mín cada vez inquiétame máis todo isto; estase mareando a perdiz", subraya el regidor cangués. Afirma que si el día que propusieron los alcaldes para la reunión con la conselleira y representantes del Ministerio de Fomento, no era el adecuado, bastaba con decirlo y proponer otro y se muestra convencido de que "están intentando salvaguardar a súa responsabilidade. Agradecemoslle o esforzo a Xunta, pero que non o intente disfrazar". Pero Pazos recuerda que la última respuesta oficial de Fomento fue la que se dio a la Asociación Vecinal de A Chamusca, rechazando el recurso para que se pudiera ir por calquiera de los carriles del Ponte de Rande. "O outro é falar por non estar calado".

Por su parte, la portavoz del PSOE de Moaña, Marta Freire, insiste en que mientras "non haxa unha comunicación oficial ao respecto da modificación do proxecto, dende o Partido Socialista imos a seguir mantendo as nosas dúbidas sobre as ultimas noticias do Ministerio de Fomento". Añade que desde 2016, tanto la concesionaria Audasa como Fomento están anunciando esta modificación y asegurando que no será de uso obligatorio el carril exterior pero "a realidade é que o proxecto segue sen modificarse e a empresa adxudicataria segundo a nosa información estaba executando as obras sen ter en conta esa posible modificación." Entiende que los proyectos se deben noificar haciendo las publicaciones oportunas en documentos oficiales y con transparencia y espera que a la reunión, sea cual sea, asistan las partes implicadas y se dé una respuesta a las dudas.