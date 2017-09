Héitor Mera propone poner el nombre de Bernardino Graña a la Casa da Cultura

El concejal del Cultura del Concello de Cangas (BNG), Héitor Mera, pretende poner el nombre del poeta Bernardino Graña a la Casa de Cultura de Cangas, situada en el barrio de O forte muy cerca del paseo de Rodeira. Con la misma, el edil quiere que la corporación municipal inicie el expediente para ser nombrado Hijo Predilecto de la villa. Héitor Mera ya comentó con miembros de la oposición su iniciativa y afirma que les parece buena idea. No hay que olvidar que Bernardino Graña tiene un profundo reconocimiento por parte de todos los cangueses, independientemente de la ideología política que profesen. Héitor Mera es un especialista en la obra de Bernardino Graña, de hecho su tesis doctoral, que defendió en gallego, versa sobre la misma.

Todo este torrente de ideas para homenajear al Bernardino Graña coincide en el tiempo con la publicación de su nuevo libro "O neno mariñeiro" donde recuerda su infancia, y editado por Xerais. Bernardino Graña vive en l actualidad en el geriátrico "Stella Maris" de Panxón.

En la sinopsis de la publicación, Xerais señala que "Elías, o afillado de Agustina, naceu no Seixo de Darbo, nunha casiña branca e de pedra. Pouco despois, nos tempos arrepiantes da guerra de España, naceron o seu irmán e a súa irmá, e a familia asentouse en Cangas, onde sempre se sentían as gaivotas. Alí, no barrio mariñeiro de O Forte, dominaban os cheiros a pesca, a roupas de auga, as redes, e había un secadoiro de polvo e peixe. O Mar esta a rentes e rosmaba como un dragón desexoso de engulir a xente, con ventos que galgaban e maiñaban como grandes feras. Novela de carácter autobiográfico, no ronsel de 'Fins do mundo' e 'Profecía do Mar', obras esenciais na traxectoria literaria de Bernardino Graña, relata aqueles días de infancia, de fame e naufraxios nunha vila mariñeira de O Morrazo, nos primeiros anos da guerra. Escrita cos fios da memoria, retrata sen nostalxia e con humor a sociedade á intemperie da galerna e dos malos ventos de mar aberto, na que, a pesar da penalidades, a rapazada respiraba o aire salitroso con alegría. O neno mariñeiro é una alfaia da literatura galega da memoria".