Un espacio público que hasta ahora tiene poco uso

Las obras de reforma necesitaron autorización de Patrimonio, ya que esta plaza está situada dentro del conjunto histórico de Banda do Río, en el casco antiguo de Marín. La plaza cuenta con un acceso desde la calle Banda do Río a través de unas escaleras y una cuesta que actualmente no cumplen la normativa en materia de accesibilidad.

Actualmente la plaza, de 144,41 metros cuadrados con unos soportales de 76,87 metros cuadrados, tiene muy poco uso y las posibles causas son que se encuentra en una zona algo reservada y también a que al estar cerrada perimetralmente queda muy oculta.

La actuación a realizar será sobre una superficie total de 221,28 metros cuadrados. En la propuesta se acomete la reforma de la plaza es la cubierta plana de la planta baja del local comercial del Supermercado Froiz en el edificio Roinos.