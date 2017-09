El juzgado investiga 33 cuentas bancarias vinculadas al clan de los Morones

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Número 3 de Cangas acordó librar oficios para que se investiguen hasta 33 cuentas bancarias que están a nombre de la familia del clan gitano de los Morones. El juzgado actúa de esta forma ante los escritos remitidos por la Agencia Tributaria. En el listado de peticiones aparecen los nombres de Sinaí Gimenez, de Marino Giménez y de Samuel Giménez, así como el de la mujer de Sinaí Giménez, Camacho Monteiro Maía, de Miguel Valverde Benedicto (apodado el secretario de Sinaí Giménez), la madre de Sinaí Giménez, Flora Jiménez Gabarry y de las cooperativas Rias Lachan Galicia y Asociación del Pueblo Gitano.

El juzgado de Cangas también se opone a la reducción de la fianza de 50.000 a 12.000 euros para Saúl Giménez, el único de los hermanos que permanece en prisión, concretamente en la cárcel de Monterroso. Los otros hermanos, Sinaí, Juan Paulo y Marino obtuvieron la libertad provisional previo pago de una fianza de 50.000 euros. El juez señala que el factor tiempo al que alude la defensa no es motivo para rebajar la fianza. "El mero transcurso del tiempo como tal durante la tramitación de la causa no es per se un facto que obligue a revisar la situación procesal de preso preventivo. .. En suma, se trata de un debate respecto de la capacidad para recaudar el dinero, que traiga consigo la puesta en libertad del investigado. Sentando, por lo tanto, que el principal motivo impugnatorio es la no imposición de la finanza como tal, sino su cuantificación, nada ha variado, como ya se indicó". El juez recuerda que la Audiencia de Pontevedra ya rebajó la fianza inicial impuesta, situada en 100.000 euros a 50.000. " Como apuntó nuestra Audiencia, para fijar la cantidad de 100.000 euros se h abía considerado su presumible capacidad económica por las actividades pesuntamente ilícitas objeto de la investigación.. . Con mayor razón se consiera ahora puede obtener una cantidad menor, como ha ocurrido con otros investigados en esta causa y que se encuentra en libertad provisional".