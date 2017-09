"Os do Serán" rinde homenaje este sábado a su maestro de gaita Anxo Gago "Lito"

La parroquia de O Hío vivirá este sábado un emotivo acto de homaneja a Anxo Gago Vaqueiro "Lito", gaiteiro y maestro de numerosos grupos que fue en 2016 Premio Xoán de Cangas ao labor Cultural, que concede el Concello de forma anual con motivo de las Letras Galegas.

El acto del sábado se celebra a las 20:30 horas en una carpa en el Campo do Arnado, en Vilanova. Será una Foliada aniversario, organizada por el grupo "Os do serán " que dirige y que creó con marineros jubilados de la parroquia.

Al acto están invitados media docena de grupos como Pandereteiras do Arco, Gaiteiros do Mar, Ernesto campos e amigos, Tebras, la Banda de gaitas Manxadoira, que fundó y en donde también ejerció de maestro, y ex alumnos de la banda del colegio de O Hío.

Anxo Gago siempre aseguró que la gaita forma parte de su personalidad, de su vida. "Lito" trabajó en la construcción, tres años embarcado por los mares de Terranova volvió a la construcción y se prejubiló como trabajador en la piscifactoría do Morrazo, en Nerga. Pese a su prejubilación, nunca dejó la gaita que empezó a tocar desde muy pequeño y con la que se fue profesionalizando, primero fue autodidacta y después recibió enseñanzas en el Conservatorio de Vigo. Dio clases a los alumnos en el colegio de O Hío y fundó la Banda Manxadoira de Bueu, en donde también enseñó gaita en Cela. "Lito" fue gaiteiro durante 33 años en la danza de San Roque de O Hío.