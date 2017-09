"La obra no puede seguir sin atender esta petición"

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos,asegura que por parte del Concello de Moaña se habían presentado alegaciones en 2010, refrendadas por el pleno, para que la comarca pudiera utilizar los tres carriles del puente; y en 2014, la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, también llevó el asunto al Congreso después de reunirse con la Federación de vecinos A Chamusca. Santos siempre creyó que el ministerio tendría en cuenta las alegaciones pero dice que con lo que se está viendo en las obras y la información que traslada Fomento, "no se hizo ninguna modificación y su intención es que la gente de O Morrazo transite única y exclusivamente por el carril exterior, algo a lo que nos oponemos porque no soluciona los problemas de tráfico, sino que los agudiza".

Recuerda que el volumen de tráfico que soporta el puente lo aporta fundamentealmente O Morrazo, no sólo Cangas, Moaña y Bueu sino también el procedente de Pontevedra a través de Vilaboa para evitar el pago del peaje. Insiste en que el tráfico que soporta el puente empieza o desemboca en Domaio: "Somos nosotros los que mayoritariamente utilizamos esta infraestructura y después de invertir tanto dinero público no es de recibo que el servicio que se vaya a prestar a nuestra población se disminuya". Leticia Santos cree que no puede seguir avanzando la obra sin que se tenga en cuenta esta petición.