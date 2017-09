Fomento garantiza que O Morrazo podrá circular de forma libre por los carriles del Puente de Rande

El Ministerio de Fomento ha despejado las dudas surgidas en O Morrazo en torno a cómo será la circulación en el Puente de Rande tras su ampliación con la construcción del tercer carril exterior que, en un principio, se pensaba que era de uso obligado para el tráfico de esta comarca. Fomento garantiza que los conductores que circulen desde O Morrazo en sentido a Vigo y viceversa podrán elegir, al comienzo del puente, la doble opción de circular por los carriles centrales actuales o por el nuevo lateral exterior de la ampliación.

De esta manera, el ministerio, como promotor de las obras de ampliación, aplaca así la "rebelión" de los alcaldes de Cangas, Moaña y Bueu, Xosé Manuel Pazos, Leticia Santos y Félix Juncal, respectivamente que en una reunión de la Mancomunidad do Morrazo acordaron hacer un frente común, ahora que los carriles están prácticamente rematados, contra la posibilidad de que fueran de uso obligado para el tráfico de O Morrazo. Aseguraban que meter todo el tráfico de O Morrazo por este tercer carril era crear un embudo teniendo en cuenta que el gran volumen de circulación que tiene el puente procede de esta comarca.

Los alcaldes habían acordado convocar a Fomento y a la Consellería e Infraestructuras, en cuanto a que es la titular de la ampliación del Corredor do Morrazo, a una reunión el jueves día 21 en Moaña para que les aclararan el proyecto. Tras conocer la confirmación de Fomento, aseguran que siguen manteniendo esa convocatoria y que no depondrán su protesta mientras no tengan una confirmación oficial de este cambio.