Los alcaldes convocan a Xunta y Fomento para que O Morrazo use los tres carriles de Rande

Los alcaldes de Cangas, Moaña y Bueu, Xosé Manuel Pazos (ACE), Leticia Santos (BNG) y Félix Juncal (BNG), respectivamente, han decidido dar un paso adelante en su rechazo a que el tercer carril de ampliación del puente de Rande, que ya es perfectamente visible y cuyo plazo para entrar en funcionamiento acaba a final de año, sea de uso obligatorio para la comarca de O Morrazo. Se trata de un carril separado de la plataforma central actual y estrecho. Ayer en una reunión de la Mancomunidad de O Morrazo, que preside el alcalde de Bueu,decidieron convocar a la Consellería de Infraestructuras, en cuanto tiene competencias en el Corredor do Morrazo, y al Ministerio de Fomento, como responsable de la ampliación del tramo de la autopista AP-9 en el puente, a una reunión de trabajo el jueves 21, a las 12:00, en Moaña, para corregir esta situación y que los usuarios de O Morrazo puedan elegir el carril "como cualquier ciudadano", asegura Pazos. A la reunión se ha invitado también al alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, por ser también un municipio afectado por esta obra y que se va a encontrar con el mismo problema. No consta, sin embargo, invitación a la concesionaria Audasa. Dice el alcalde de Cangas que quien tendría que invitarla sería Fomento como empresa concesionaria "pero la responsabilidad política es del ministerio, aunque éste siempre intente volcarla sobre la empresa".

Pazos señala que en la reunión se insistió en "el total rechazo a la solución que se quiere dar. Reclamamos el derecho a poder elegir los carriles que se quieran -los adicionales o los centrales- como cualquier otro ciudadano. Que nos den las dos opciones en la entrada y en la salida y coger por un lado y por otro".

Entiende que es absurdo que una vez que se está desdoblando el corredor do Morrazo (la primera fase entrará en funcionamiento en mayo de 2018), incluso con un acceso directo a la autopista, la circulación acabe en un embudo de un solo carril y además en el puente de Rande, ¡nada menos!

Pazos asegura que tal y como se está planificando para O Morrazo "la ampliación de Rande no es ampliación sino reducción. No podemos hablar de ampliación proque nos reducen de cuatro carriles a uno". Recalca que este problema se está presentando como si sólo fuera de O Morrazo, pero recuerda que el flujo es recíproco y que el problema es para el área metropolitana de Vigo porque hay muchísima gente de Vigo y de su entorno (Redondela, Mos o Porriño?) que va a trabajar a Cangas en invierno y muchos más los que cruzan el puente en verano para acudir a las playas. Se pregunta que si ahora hay atascos con cuatro carriles en el puente "¿Qué puede pasar en verano con un solo carril?. Si hay una avería eso ya es una locura. Atrapados en la nada y en el vacío por la separación de estos carriles con la plataforma central".

Sobre el hecho de que la protesta surja ahora, cuando el proyecto se remonta al 2010, señala que él nunca tuvo acceso al documento, que no se presentó al área metropolitana ni a la mancomunidad, aunque sabe que sí estuvo expuesto al público cuando en Cangas estaba José Enrique Sotelo de alcalde y sólo alegó la Federación de Vecinos de Moaña "A Chamusca". También dice que a esta federación no le hicieron caso "y no hubo movilización ciudadana; el proyecto pasó desapercibido hasta que se empezó a ver la obra".