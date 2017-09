El PP vuelve a reclamar la reducción del tipo impositivo del IBI

El grupo municipal del Partido Popular de Cangas instará al gobierno local en pleno a la reducción del tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para rebajarlo del 0,55 por ciento anual al 0,50. La petición de los populares, que ya había sido realizada en la sesión plenaria del mes de abril, se justifica en que los ingresos municipales por el padrón y las liquidaciones ya cobradas de la regularización de los años 2013, 2014 y 2015 ascenderán a más de 6 millones de euros.

El portavoz del PP, José Enrique Sotelo, argumenta en su escrito que cuando en 2014 el tipo de gravamen se situó en el 0,55 se hizo "con los votos en contra de parte del actual gobierno y la abstención de otra", y que en aquel momento se buscó "no aumentar la presión fiscal buscando la forma de recaudar lo mismo". Sotelo insiste en que el cumplimiento del plan de ajuste no es excusa para acometer esta rebaja, ya que en el mismo la previsión es que se recauden 2,9 millones de euros, una cifra sensiblemente inferior a la que se recaudará. Además de los casi 4,5 millones del padrón se suman 1,8 millones por las regularizaciones.

El dirigente popular critica asimismo que a pesar de las quejas del actual gobierno local por esas liquidaciones "no se hizo nada para que no repercutiese tan violentamente en la economía de los cangueses" y que no se tramitaron alegaciones desde el Concello. Sotelo habla de "cínica actuación" ya que, por una parte "quieren dar a entender que están buscando una solución", pero por otra "hacen caja para poder dilapidar este dinero en actuaciones más que discutibles".