"A Lei ten o obxectivo de que subcontratemos co sector privado"

El gobierno bipartito de Moaña criticó en numerosas ocasiones en estos dos años de mandato la Ley de Racionalización del gasto público. La propia alcaldesa defendió ayer, tras hacer público el problema que se abre en el cuerpo de policía Local, que se trata de una legislación que no reduce el gasto de las administraciones locales. "Máis ben, pensamos que se trata dunha Lei que busca que as administracións acaben subcontratando traballos e servizos con empresas do sector privado". Y es que señala que deben realizar continuamente procesos selectivos para cubrir con trabajadores temporales puestos para los que necesitarían personal fijo. "Isto ten un custo enorme en tribunais", argumenta.

Más allá de la Policía Local, las dificultades para contratar hacen que el Concello moañés tenga una plantilla excesivamente corta en distintos departamentos. En Urbanismo, en estos momentos cuenta solo con una administrativa y un arquitecto técnico. Además, solo dispone de un electricista para todo Moaña. En Secretaría apenas cuenta con el secretario y una administrativa. Además, la administración local moañesa está funcionando sin carpintero ni fontanero municipal. Apenas con personal temporal contratado a través del Plan Concellos, "pese a que temos que manter todas as instalacións municipais, deportivas e os colexios do municipio", recuerda la regidora.