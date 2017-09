"Astral", "Cousas de vellos" y "A chave para 6.000 presos", premios de centros educativos

Los premiados posan al final del acto con sus galardones en el Centro Social do Mar. // Gonzalo Núñez

Los cortos "Astral", "Cousas de vellos" y "A chave para 6.000 presos" se alzaron con los premios a los centros educativos que concede el Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu y que se dieron a conocer en la segunda jornada del mismo ante el público que casi llenó el Centro Social do Mar. Astral, obra de Jorge Fernández (Universidad de Vigo) articulada en base a las coincidencias, se impuso en la categoría de Escolas de Cine e Facultades, mientras que "Cousas de vellos" lo hizo en la de Ensino Secundario. Este trabajo, realizado por alumnos del IES Terra de Trasancos (Ferrol), reflexiona sobre la no siempre apreciada sabiduría de los mayores, a través de la historia de un niño y su abuelo. Como finalistas en esta categoría quedaron "Aínda que sexa un soño", del IES As Barxas de Moaña, un reivindicativo corto sobre el derecho a amarse de las lesbianas, y "En liña", del IES de Cacheiras (Teo), sobre la incomunicación que generan las redes sociales.

La tercera de las categorías, la orientada a los centros de Educación Especial, Infantil y Primaria, tuvo como vencedor a "A chave para 6.000 presos. A vida na illa antes e despois da ponte", del CEIP Torre-Illa, de la Illa de Arousa, un documental sobre la construcción del puente que cuenta con testimonios de los vecinos. Como finalistas quedaron el CEIP do Carballal (Marín), con "O cole que queremos", y el CEIP de Reibón (Moaña), con "O experimento Xunqueira".

Mariana Petitti, maestra de Primaria y licenciada en Comunicación Audiovisual, fue la encargada, como miembro del jurado, de entregar los premios y diplomas, antes de que el auditorio disfrutase del espectáculo "O cinematómago", a cargo del Mago Paco.

Ya por la tarde, la jornada dedicada al público más joven tuvo su continuación con la Sección Familiar y un cuentacuentos de cine antes de dar paso a un público más adulto con la proyección y análisis de Vértigo y la proyección de la Sección España.