ACE pide a los vecinos una amplia asistencia al pleno en el que se rescinde el contrato del agua

Cangas vive esta tarde una sesión plenaria en la que el punto principal será la rescisión del contrato del ciclo integral del agua con la actual concesionaria, la UTE Gestión Cangas (Aqualia-Civis Global).

Después de que la asamblea del BNG apoyase esta resolución, otra de las patas del gobierno tripartito, ACE, mostró ayer su total apoyo a la propuesta del gobierno local de abrir este expediente de carácter resolutorio "en función dos presuntos incumprimentos esenciais enunciados no devandito expediente". Para ACE, no pronunciarse o no actuar los convertiría en "cómplices e responsables" de cualquier incumplimiento recogido en el expediente.

En este sentido, desde ACE piden a los vecinos de Cangas que acudan en masa a participar en el pleno de hoy "para que o debate público permita expoñer os argumentos que cada grupo municipal defende" y para dejar muy claros los argumentos del equipo de gobierno.

Tras conocerse que el Concello firmó un convenio con la empresa pública municipal de A Coruña (Emalcsa) antes de esta rescisión de contrato, desde ACE aseguran que es perfectamente normal "e mesmo obrigado" que el Concello tenga el asesoramiento necesario para supervisar y exigir la mejor calidad de un servicio vital como el abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. "Nesta dirección, valoramos que a empresa pública Emalcsa cumpre perfectamente o obxectivo de facer o seguemento do funcionamento da empresa concesionaria", alegan desde esta formación.

Respaldan también la propuesta del gobierno local de aprobar los pliegos para volver a licitar el servicio acometiendo un proyecto de eficiencia energética "que nos dote dunhas instalacións máis seguras, eficientes, con maiores garantías medioambientais e cun maior aforro económico".

Para ACE, este proceso es la única manera segura y viable de acometer una actuación que cumpla con las normas exigidas por la Unión Europea y que permita una inversión económica factible e inmediata sin que ello conlleve repercusiones económicas para los vecinos.