El Combo Dominicano, New York y Marbella actúan en las Festas de Santa Ifigenia

El Combo Dominicano, New York y Marbella son los tres cabezas de cartel de las Festas de Santa Ifigenia, que el barrio buenense de Banda do Río celebrará el próximo fin de semana. Las fiestas en honor de la conocida virgen negra comenzarán en la noche del próximo viernes, con una verbena que estará amenizada por New York y por Pontevedra.

El sábado 16 habrá pasacalles a cargo de la Banda de Música Artística de Bueu y por la noche la verbena contará con la animación musical de las orquestas Marbella y Foliada. La misa será a las 19 horas. El día grande de Santa Ifigenia será el domingo, con una misa a las 10 y la solemne a las 13 horas. El entorno de la capilla del Pazo de Santa Cruz acogerá los típicos puestos de sidra donde se podrá degustar el preciado líquido producto de cosecheros de Bueu y Marín. Y ya por la noche se cerrará el programa festivo con la actuación de El Combo Dominicano.