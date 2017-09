A Chamusca alerta desde 2010 de que los nuevos carriles de Rande serán solo para la comarca

El avanzado estado de las obras de ampliación del puente de Rande pone de manifiesto que los dos nuevos carriles en construcción en ambas márgenes de la carretera serán de uso exclusivo y obligatorio para los conductores que partan o se dirijan a O Morrazo. Esto alertó a los alcaldes que mostraron sus temores en las últimas semanas. El propio Ministerio de Fomento ratificó en los últimos días que los nuevos carriles serán de uso exclusivo para los movimientos entre O Morrazo y Vigo, aunque asegura que se proyectan conexiones directas entre el tronco de la autopista AP-9 y estos carriles que se podrían utilizar en caso de accidentes o retenciones.

Lo cierto es que desde 2010 la Federación de Asociacións de Veciños de Moaña A Chamusca viene alertando sobre este problema, con multitud de escritos dirigidos al Ministerio, alegaciones al proyecto e incluso un recurso de reposición que fue rechazado. A Chamusca, dirigida entonces por el actual concejal de Mobilidade de Moaña, Ezequiel Fernández, gran conocedor de los problemas que la ampliación de Rande pueden causar a los conductores de O Morrazo, manifestó su oposición al proyecto en multitud de ocasiones, sin apenas encontrar apoyo por parte de las administraciones locales.

Ya en agosto de 2010 A Chamusca defendía que el tráfico de O Morrazo sería metido en el puente de Rande nuevo por lo que ellos entendían como un "embudo". En este sentido, criticaban que los 6 kilómetros del tercer carril estaban pensados "para desviar por un caixón o tráfico do Morrazo, sen resolver no medio prazo o tráfico de Vigo a Pontevedra". En sus alegaciones proponían, además de poner en marcha el proyecto de la A-59 como solución de futuro y alternativa a la AP-9, que se modificasen las conexiones con O Morrazo, manteniendo los accesos actuales desde los carriles centrales. No lograron el objetivo que se planteaban en estas alegaciones.

En dichas alegaciones, desde A Chamusca recordaron que en el año 2009 el tráfico entre Cangas y Vigo estaba en casi 20.000 vehículos al día, lo que supone casi una tercera parte del tráfico total. Las previsiones son que en 2020 los coches que circulen por el puente con origen o destino desde O Morrazo ronden los 30.000 diarios. Esto saturaría, a juicio de esta federación vecinal, el tercer carril.

A Chamusca denunció en 2014 que nunca llegó a recibir respuesta a sus alegaciones, mientras que el 17 de mayo de ese mismo año se publicaron en el BOE las resoluciones del Ministerio de Fomento con la aprobación definitiva del proyecto de ampliación. Ante esta situación, el colectivo solicitó información sobre el proyecto tanto a través del alcalde de Moaña como de los grupos del BNG y el PSOE en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Galego.

El último paso que dieron fue el del recurso de reposición, cuya respuesta negativa fue recibida en julio de 2014. El Ministerio de Fomento, que entonces dirigía la pontevedresa Ana Pastor, respondió alegando que considera que la obra de mejora de la capacidad del puente de Rande tendrá una incidencia positiva para la fluidez y la seguridad del tráfico.

En la misma respuesta se critica que A Chamusca considere que esta actuación es incompatible o sustituye otras posibles actuaciones de Fomento en materia de carreteras como la A-59, o que impide el fomento y desarrollo de otras alternativas de transporte tanto por ferrocarril como marítimo. Entendía el Ministerio que esa apreciación de A Chamusca era "claramente errónea", aunque desde entonces no hubo movimientos al respecto de la A-59.

El presidente de A Chamusca en 2014, Francisco Ferreira, recordó esta misma semana que los temores sobre este tercer carril los puso sobre la mesa el movimiento vecinal moañés sin encontrar entonces el apoyo y la preocupación que muestran los regidores actuales. Y es que a falta de menos de medio año para concluir la actuación, los alcaldes considera que un solo carril será insuficiente para albergar todo el tráfico que procede de las playas en verano, contando también con que el Corredor do Morrazo pasará a tener dos carriles en cada sentido.